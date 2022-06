Esperamos noticias

En recientes declaraciones Núñez Feijóo explicó a los periodistas que él no estaba para hacer comentarios sobre cosas que no le concernían. En el caso que nos ocupa y preocupa, y que llegó a las primeras páginas de la prensa y a las tertulias radiofónicas, está obligado a dar su opinión cuando la regala en temas que afectan a otros partidos. Y además Rajoy fue par don Alberto su ídolo. Aun recordamos sus alardes de ser el primero en seguir la política de recortes –ahí están las hemerotecas – de aquella nefasta época. Y es que hemos aguantado del partido de estos dos políticos desde los sobresueldos hasta la corrupción en base a las comisiones que acompañaban a muchas obras públicas, pasando por la creación de las cloacas policiales, a los que se añade que Interior maniobró para que la Gürtel no salpicada al presidente del gobierno español llamado “el Barbas” por Villarejo. Y es que Correa, uno de los personajes de toda esa “merde” que cada día nos ofrece nuevas sorpresas, debía ser vigilado por lo que sabía del presidente del gobierno de España.





En esas páginas donde El País publica la información que sirve para componer con datos esta columna, y desde el balcón tener bien abiertas las ventanas para que entre aire fresco en un ambiente que cheira que fede, se abarca toda una época que avergüenza a los españoles de a pie y contamina toda la política y pone bajo sospecha a las administraciones Lo prueba que el equipo de Interior, con Rajoy de Presidente, intentó borrar pruebas de la investigación a jueces. Vaya tropa! ¿Y esos pueden llegar a gobernar? ¡¡¡ SOCORRO ¡¡¡¡¡¡





Y digo yo, con todo eso que ahora ya sabemos y a la espera de conocer otros casos que están siendo investigados, puede resistir un país un día más que esa tropa vuela a tocar poder. Pues pónganse a rezar para que VOX no amplíe su poder en los próximos comicios y se convierte en socio seguro del partido popular para ir ganando cotas en municipios y comunidades. Y es que aunque las encuestan auguran que el PSOE se recupera pese al efecto Feijóo aunque esto es un “futurible”.





De lo que está pasando que nos haga un comentario Feijóo que, desde la cueva de Génova, nos ha dicho que ”está en juego la supervivencia de la propia nación”. El sabrá.