Ficcionar al hilo de lo vivido y lo soñado. Ampararse bajo la máscara de la palabra. Narrar un recuerdo. Lo cotidiano y el asombro: maravillarse. Acercarse, que sin la cercanía no puedes moverte. Alejarse, que sin la lejanía no puedes sorprenderte. Contarlo. Jugar. Perseguir las preguntas, encontrar las repuestas, no hallarlas. Seguir jugando.



La insolencia, la libertad, el atrevimiento. La herida abierta y hurgar la herida. Lo que no se puede fotografiar, lo que se desea hablar profundamente. Lo que se dice y lo que no se dice. Poner una trampa. Recuperarse entre líneas; dejar que suceda. Suceder. Inventar porque falta algo. Comprender, no entender.

Prestar atención. Mudarse a otro lado, ¡a otro mundo! Esconderse, exponerse, proyectarse. Trabajar con la memoria, con la pérdida, con los nuevos encuentros. Combatir la soledad. Desmenuzar la historia, encontrar la voz: reforzarse.



Dialogar. Enviar una carta a un destinatario desconocido, sin rostro. Enclaustrarse y, sin embargo, conquistar. Salir del destierro interior: combatir. Escuchar la voz de otras mujeres, seguir su eco, reconstruirse a través de ellas. En la sombra, en secreto, a descubierto. Elegir, poder decir. Hallar una certeza extraviada. Comprometerse. Ser espejo. Irradiar un yo. Dejar constancia de lo amado. Mentir. Perseguir una verdad huidiza. Inventar. Ser leída, reconocida. Vaciarse. Desprender.



El proceso es largo de camino a la ficción desde la propia vida: se explora, se siente, se piensa, se recupera, se deshecha, se modifica. Se evoca. Se crea. Se ama. De otro modo no es posible.



Es el arte más íntimo de todos: ESCRIBIR.



Hoy, 14 de octubre, se celebra el Día de las Escritoras. Bibliotecas y espacios culturales de España e Iberoamérica se suman año tras año a esta iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la obra literaria de las mujeres, tantas veces oculta y desconocida. El lema de este año es La periferia de la periferia: Mujeres que miraron al mundo rural. La Biblioteca Nacional de España en su celebración recordará a maravillosas poetas y pensadoras como Concha Espina, Teresa de Jesús, Dolores Medio, Mariluz Escribano, Margarita Nelken, Rosalía de Castro, María Zambrano, Gabriela Mistral o Ernestina de Champourcin. Pero también de las que no pudieron serlo.



A todas ellas, gracias, porque un día mostraron su malestar, transformaron su marginalidad y se rebelaron artísticamente desde la palabra.



Feliz día, escritoras.