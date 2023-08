Los colores y las señas de identidad

Los aficionados blanquiazules están encantados con la segunda equipación que vestirá en la nueva temporada el Real Club Deportivo.



Seguidores de todas las edades han mostrado su agrado a la zamarra, por lo que en el curso que comienza este sábado se verán en las gradas un elevado número de camisetas verdeamarelas durante la disputa de los partidos que protagonice el equipo herculino. Sólo cabe felicitar a las personas que tuvieron la idea y presentarla de la mano de Bebeto y Mauro Silva el día que se celebró el Trofeo Teresa Herrera.



Pese a lo escrito somos bastantes los que no acabamos de entender las razones que provocan los cambios de los colores del escudo según la tonalidad de la ropa que se usa. Es comprensible que las firmas deportivas varíen cada campaña los diseños de los uniformes para tratar de vender nuevas elásticas, sin embargo este hecho no justifica hacer a su antojo queriendo apropiarse de unas señas de identidad que no les pertenecen por mucho que sitúen sus logos al mismo nivel del emblema del club al que proveen