Los vándalos se ensañan con los árboles del pabellón de Santa Cruz

¡Se busca! El cartel ni se ha puesto ni se pondrá pero el Ayuntamiento de Oleiros está decidido a encontrar al responsable, o responsables, de un acto vandálico en el que las víctimas han sido tres árboles que todavía no habían empezado a dar sombra en el estacionamiento del pabellón de deportes Arsenio Iglesias del núcleo de Santa Cruz. La persona en hacer pública la denuncia y, también la queja, fue el propio alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención semanal en la emisora local de radio.



“O pasado fin de semana ocurriu un acto vandálico moi grave. Apareceron cortados tres árbores no aparcamento do pabellón. Cortáronos con un machete a altura dun metro, pero ademáis ensañáronse. E este tipo de actitudes só teñen unha explicación: quen o fixo ou estaba borracho ou drogado”, dijo el regidor, al tiempo que advertía de la peligrosidad que supone que alguien porte armas como puede ser una catana.



El mandatario local, que valora la posibilidad de gratificar a la persona que ofrezca algún tipo de información sobre la identidad de los responsables “xa que estes comportamentos non se poden tolerar”, se muestra convencido de que son jóvenes del municipio aunque no puede asegurar que sean de Santa Cruz.



“Os rapaces teñen todo o dereito do mundo a pasalo ben, a divertirse, a reunirse sen a presencia dos maiores pero non poden destrozar o mobiliario público”, añadió mientras recordaba que el pabellón dedicado al recordado jugador y entrenador deportivista, natural de Arteixo, ya fue objeto en otras ocasiones de actos vandálicos. “Xa no seu día romperon a porta do almacén e un dos cristais dos lavabos. Paréceme indignante que sucedan cousas como estas”.



El municipio de Oleiros ya ha sido noticia por actos vandálicos previos. Uno de los más sonados fue el que tuvo como objetivo la estatua del Che Guevara, ubicada en la avenida homónima, en el núcleo de Perillo. Un grupo de desconocidos, en octubre de 2015, echaron esmalte en la parte de hierro y también pintaron la base de piedra. El Gobierno local, por su parte, responsabilizaba a los mismos que habían atentado contra ella cuando se instaló.