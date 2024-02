Reportaje | Oleiros rompe el armisticio con el plumacho

Hay guerras que pasa el tiempo y no se finalizan. El caso más celebre es la contienda bélica que mantienen las dos Coreas desde mediados del siglo XX y que por el carácter de los dirigentes del Norte no tiene visos de resolverse pacíficamente. La que viene al caso es mucho menos dramática pero no deja de ser un conflicto y una de las partes ha decidido romper el armisticio.



El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, vuelve a la carga contra el plumacho. En una de sus habituales locuciones en emisoras de radio locales ha solicitado a los propietarios de solares y fincas, en las que se reproducen este tipo de plantas invasoras, que las eliminen para que la plaga no se extienda. El regidor considera esta variedad una peste que “supón un perigo para a flora autóctona e a paisaxe tradicional”.

Asimismo, dijo que la Xunta debería ser más diligente en la lucha contra los plumachos que, según él, se reproducen constantemente en los márgenes de la Vía Ártabra, en especial entre Fonte do Ouro y A Cova.



Combatir la plaga



El combate contra la plaga de la Hierba de la Pampa, nombre propio del plumacho, ha pasado por diversas fases desde que se declaró planta invasora. Según los expertos, la quema no es eficaz ya que, al contrario, cuando rebrota aún es más prolífica porque la floresta del entorno también ha desaparecido con lo que no tiene rivales.



Las últimas investigaciones proponen la eliminación combinando dos técnicas: la roza o desbroce, con la aplicación de herbicidas.