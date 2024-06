Reportaje | Festa rachada, mañán, no túnel de Solymar!

Festa rachada en Solymar! Podría pasar por el sonoro encabezamiento de un cartel de festejos veraniegos pero no, no lo es. Lo es de la que se puede armar mañana, a las seis de la tarde, en la calle de O Areal de Perillo, tras el anuncio de la apertura total al tráfico de un túnel que comenzó a excavarse y construirse allá por diciembre de 2020.



“Por fin vai chegar o día da apertura ao tráfico das obras de Solymar. Imos levar música para celebralo, porque ben o merecen os veciños que sufriron estes tres longos anos de obras e incomodidades diarias. Queda unha zona moi moi agradable para as persoas que viven alí e unhas novas infraestruturas viarias que permitirán unha mellora importante do tráfico nos accesos á cidade”, dijo ayer el regidor, Ángel García Seoane, que no acaba de creerse que el proyecto de mejora esté definitivamente finiquitado.



Los artistas invitados al acto de inauguración, que organiza el Ayuntamiento (no hay constancia de que representantes gubernamentales vayan a estar presentes), son los integrantes de la orquesta municipal. Pocos más datos sobre el evento facilitó el Gobierno local. Se desconoce si se habilitará una gran carpa por si llueve; si se le hará competencia a los hosteleros locales con la instalación de un ambigú municipal o si se completará la fiesta con un ágape a base de churrasco.



No obstante, de lo que no existe ningún tipo de duda es que la apertura del túnel supone poner punto y final a un proyecto de reforma del antiguo cruce de Solymar por el que clamó y reclamó el mandatario local oleirense durante décadas.