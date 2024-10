Oleiros responsabiliza a Xunta y Gobierno del aumento de plumacho en las vías locales

“A degradación do medio ambiente avanza a ritmo de pala e tractor e os responsables son a Xunta e o Goberno central porque as empresas que contratan para limpar as cunetas incumpren os contratos”, denuncia el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ante el incremento de plumacho que, según él, se está registrando en las vías locales y del área metropolitana.



El regidor denuncia que los trabajos de desbroce y limpieza se llevan a cabo de manera deficiente porque “non se lle recollen os restos e tampouco se arrincan as raíces das prantas”.



“A corta ten que facerse no momento en que a herba non ten plumacho, que é no mes de xullo. Ademáis, o problema non afecta só ó concello de Oleiros. Calquera que se dea unha volta pola estrada de Culleredo a Carral verá que os tramos non urbanos están inzados de plumachos. E tamén desde Betanzos a Guísamo ou na Vía Ártabra”, insiste el mandatario local, que recuerda que la aparición de la planta invasora coincidió con la construcción de la autopista AP-9, a principios de la década de los ochenta.



La ‘lucha’ del regidor oleirense contra la también denominada hierba de la Pampa viene de antiguo. Fue uno de los primeros en alertar de que esta planta originaria del continente americano pone en riesgo la flora y fauna autóctona por su implacable capacidad invasiva. Su proliferación se ve, además, apoyada porque las semillas encuentran terreno fértil en suelos recientemente roturados y cabe señalar que el municipio de Oleiros es uno de los lugares en los que más urbanizaciones se edifican.