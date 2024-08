Oleiros reitera a la Xunta la necesidad de dotar de un bombeo al puerto de Lorbé

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, volverá solicitar a la Consellería do Mar “a urxente necesidade da instalación dun bombeo para culminar a rede de saneamento do porto de Lorbé”. El Ayuntamiento, confirmó, se compromete a conectar con el tramo que falta hasta la red municipal.



“O saneamento portuario é unha competencia autonómica, xa que a Xunta é a propietaria do porto e a encargada do seu funcionamento”, dijo Seoane, que mostró la buena voluntad de Oleiros para colaborar pero “a iniciativa ten que tomala Portos de Galicia, o organismo autonómico encargado destas xestións”.

Según el Ejecutivo local, los trabajos consistirían en incorporar un sistema de bombeo para que las aguas residuales de las instalaciones para armadores, la depuradora, la cafetería y las pocas viviendas del lugar acaben conectadas a la red general de forma definitiva, evitando los actuales vertidos en el muelle.

Polémica del bar de Mera

El alcalde también aludió ayer a la polémica suscitada por un bar de Mera que anunció su cierre durante una semana debido a sus desavenencias con los turistas madrileños. “Oleiros sufre un continuo maltrato por parte dos medios de comunicación, para os que as únicas noticias relevantes son as negativas –case sempre falsas ou manipuladas–. Nestes últimos días o branco dos disparos está a ser a hostalería de Oleiros, vilipendiada con todo tipo de calumnias e difamacións inxustas e intolerables por unhas declaracións particulares magnificadas pola prensa, que nada teñen que ver coa boa imaxe e a calidade dos establecementos do concello”, dijo Seoane.



El regidor destacó que la presión mediática “non poderá manchar o nome de Oleiros”, un municipio que recibe “cos brazos abertos a todas as persoas respectuosas que nos visitan, unha inmensa maioría”.