Oleiros pide colaboración para localizar a los autores de unos actos vandálicos en Bastiagueiro

El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) ha solicitado la colaboración para localizar a los autores de unos actos vandálicos registrados el pasado 8 de marzo en la Finca da Silva, en Bastiagueiro.



Según explica, sobre una de las casas que el consistorio cede para actos festivos, reuniones familiares o de entidades, el pasado viernes se produjeron desperfectos como rotura de puertas, inodoros, mobiliario "y hasta la barbacoa situada en el jardín".



En concreto, señala que el pasado 8 de marzo unas 40 personas celebraron una fiesta en la citada finca tras la que descubrieron los daños, que el consistorio fija en una cuantía superior a los 3.000 euros.



También precisa que la persona responsable que hizo la solicitud del espacio para la fiesta no acudió y ahora el gobierno local hace un llamamiento a la colaboración "para que se responsabilice a los verdaderos culpables de los hechos, de los que son cómplices todas aquellas personas que presenciaron los actos vandálicos y no denunciaron" después de que, según aseguran, personas que estuvieron sostengan que "no vieron lo que ocurrió".