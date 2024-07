Oleiros se niega a recepcionar el nuevo paseo de la ría de O Burgo

El Ayuntamiento de Oleiros se niega a recepcionar el nuevo tramo del paseo de la ría de O Burgo porque considera que se encuentra inconcluso. El alcalde, Ángel García Seoane, asegura que no gestionará la infraestructura, que se construyó aprovechando las obras de dragado del estuario, mientras que no se prolongue hasta el vecino municipio de Cambre y enlace O Temple con el parque de Beiramar y O Paraíso.



“Costas incumpriu o proxecto e algunhas persoas transitan pola zona sin permiso e ademais maltratan as zonas verdes de O Seixo e Beiramar porque crean sendeiros. O Concello non recepcionará as obras e non o vai facer ata que se constrúa a conexión”, indicó el regidor en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Ser, al tiempo que aseguró que el recinto, de unos 20.000 metros cuadrados, se está deteriorando por falta de riego y de mantenimiento.

Falta de mantenimiento



Una ausencia de mantenimiento que es perfectamente visible observando la basura que rebosa de las papeleras que hace tiempo que nadie recoge y que, según las manifestaciones del mandatario local, el personal municipal no va a recoger.



“Imos reclamar unha reunión con representantes do Goberno para que se nos diga que van facer. Se non fan nada colocaremos uns bloques nos accesos ao paseo para pechalo totalmente”, insistió García Seoane.

El malestar del alcalde oleirense con el estado en el que se encuentra la costa de Perillo tras el dragado de la ría no es nuevo. Ya al día siguiente de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, diese por finalizadas las obras aseguró que él no las daba por finiquitadas.