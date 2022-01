Oleiros empezará “a moverse” si en una semana no se inicia el dragado

El Ayuntamiento de Oleiros no descarta iniciar movilizaciones si la semana que viene no empiezan las obras en la ría de O Burgo. Así lo adelantó el alcalde, Ángel García Seone, quien cuestionó el retraso acumulado en esta actuación teniendo en cuenta que la ministra Teresa Ribera apuntó a “diez días” para empezar las intervenciones y, transcurridas más de dos semanas desde su visita, todavía no se ha visto ningún movimiento, ni en Culleredo, ni en Cambre ni en Oleiros.





“Estamos vendo que va a pasar o mesmo que coas obras da N-VI”, expuso el mandatario oleirense antes de asegurar que las actuaciones están contratadas “desde xuño de 2022”. Una adjudicación que se recurrió pero que se resolvió antes de que acabara el año, con lo que “as empresas adxudicatarias son as mesmas” y, una vez resuelto el recurso, “teñen un mes para o replanteo”, consideró Ángel García Seoane.

En este sentido, el regidor advirtió de que “os meses corren, igualiño que na N-VI, e a min dame mala espiña este comezo tan absurdo sen maquinaria nin palas, sen camións, sen pedra nin empresa nin nada”, añadió el alcalde, que explicó que, en el caso de su ayuntamiento, existen áreas que deberían haber comenzado a habilitarse, en concreto en la zona de O Seixo. “Aí –añadió– se van ocupar unhas parcelas durante dous anos, aboando unha renta aos donos, para executar as obras dispostas entre Oleiros e Cambre”. Hasta el momento, según el alcalde, no se realizó movimento alguno e ese entorno, lo que inquieta sobremanera a Ángel García Seoane.





En este sentido, cuestionó que solo se hable de las compensaciones a los mariscadores, cuando “a campaña do marisqueo acababa no mes de febreiro e non comeza ata setembro”, señaló el primer edil que, apuntando a que él se dedicó a estas tareas en su momento y “nese período non se traballaba na ría para nada”, con lo que considera que “non se pode reclamando un diñeiro para meses nos que ti non tes que traballar, ou non vas a traballar.... Cando chegue momento, que se lles aboe o que proceda, se procede”, sentenció también Seoane.





Con estos mimbres, desde el Gobierno de Oleiros adelantaron que, si en una semana no se inician las actuaciones, “nós empezaremos a movernos porque xa nos daría mala espiña esta obra, que tiña que estar en execución antes de que acabara o 2021”.