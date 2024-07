Oleiros empezará a construir las viviendas protegidas este año

La construcción del primer edificio con viviendas de protección que el Ayuntamiento de Oleiros está gestionando comenzará antes de final de año. El anuncio lo formuló ayer el alcalde, Ángel García Seoane, tras señalar que los días martes, 23, y miércoles, 31, se celebrarán sendas asambleas a las que están convocados los posibles integrantes de las cooperativas encargadas de edificar los pisos protegidos.



Las reuniones tendrán lugar a las 19 horas en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera y en ellas se informará a los asistentes de todo lo relativo a este proceso como son los requisitos, plazos, importes, posibilidades de financiación y características de las viviendas, entre otros. Cabe recordar que los pisos costarán alrededor de 220.000 euros. Un precio que, según el propio regidor, es inferior al del mercado libre.



“O prezo dos pisos e os requisitos de acceso son os estipulados pola Xunta para este tipo vivendas, tendo preferencia os veciños de Oleiros. Serán de máxima calidade e estarán situados en magníficos lugares: centro de Perillo, urbanización de Xaz e centro de Mera. En España existe un grave problema para o acceso á vivenda do que Oleiros non é alleo. Ante a falta de políticas públicas efectivas por parte da Xunta e do Estado, que son as administracións competentes, o Concello vai máis alá das súas obrigas e promove a creación de cooperativas de vivendas mediante a venda de varias parcelas de propiedade municipal, logradas gratuitamente a través da xestión urbanística, a prezos inferiores aos de mercado”, dijo el mandatario local.