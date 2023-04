Oleiros destina 250.000 euros al año a financiar la gratuidad de las guarderías municipales

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no está nada conforme con que determinada administración pública se ‘autoimponga’ la medalla de impulsar la gratuidad de las escuelas infantiles públicas cuando, según él, el Ayuntamiento que preside sufraga el 30% anual del coste de cada niño matriculado.



“A Xunta non fai máis que vender a gratuidade das escolas e parece que ela paga todo. Non! Oleiros paga o ano 250.000 euros para que os pais de nenos de cero a tres anos paguen menos. Paréceme un escándalo esa maneira de actuar”, dijo ayer el regidor, durante su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio local, al tiempo que aseguraba que el Ayuntamiento también tiene que costear el mantenimiento de los inmuebles.



Así, anunció que próximamente se aprobará una partida de casi cuatrocientos mil euros para realizar obras de mejora en la guardería A Pardela, situada en la urbanización Os Regos, en la parroquia de Liáns.



También durante la alocución volvió a hacer referencia a la polémica generada, a principios de la semana pasada, por la imagen de unos padres haciendo cola al raso y de madrugada para solicitar plaza en una guardería privada de la parroquia de Oleiros.

“O sistema de colas non se pode utilizar nin para as escolas públicas nin para as privadas. Hai que abrir un prazo e despois analizar as solicitudes baseándose nas necesidades das familias e o final se é necesario facer un sorteo”, apuntó el regidor.



Respecto al número de solicitudes que han realizado las familias para lograr una plaza en alguna de las cuatro guarderías públicas del municipio, el mandatario local dijo que han sido un total de 167.