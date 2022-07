Oleiros contrata por 2,9 millones las obras del paseo fluvial entre O Seixal e Iñás

El Gobierno de Oleiros ha adjudicado por un importe de 2,9 millones de euros las obras para crear un paseo fluvial de cuatro kilómetros entre O Seixal e Iñás.



Además de una senda peatonal y ciclista, el itinerario contará con tres amplias zonas de acceso dotadas con diferentes servicios, indican desde el Ejecutivo de Ángel García Seoane, quien criticó que la actuación no reciba fondos europeos Next Generation.



“Esta obra, por afondar na conservación do medio ambiente e na mobilidade sostible, cumpriría de cheo os criterios establecidos desde a Unión Europea para poder financiarse con fondos Next Generation. Pero os concellos galegos de entre 20.000 e 50.000 habitantes fomos marxinados do reparto deses cartos polo Goberno de Madrid e a Xunta de Galicia tampouco quixo aportar nin un patacón para esta obra”, sostiene el mandatario local.



Desde el Ayuntamiento califican de “importantísima” esta iniciativa, “porque vai dotar ás parroquias de Iñás e Nós dunha zona de paseo xunto ao río, con senda para peóns e bicicletas, con áreas de descanso e múltiples servizos”. “Abrimos así unha conexión a pé segura entre as dúas localidades, sen ter que andar pola N-VI”, añadió García Seoane.



Romería

Alternativa dos Veciños invita a participar hoy en su tradicional romería, que tendrá lugar desde las 12.00 horas en la Finca Tenreiro, en San Pedro de Nós. Se trata, explican, de una fiesta “aberta a toda a cidadanía” en la que habrá pulpeira, charanga e hinchables infantiles, entre otros.



“Estou realmente abraiado porque temos apuntadas xa 1.070 persoas, máis todas as que irán por libre… O tempo vai ser inmellorable para estar alí á sombra baixo as árbores. Hai moitas ganas de festa e de pasalo ben, polo que animo a que veña calquera veciño”, dijo el alcalde de Oleiros.