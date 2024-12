Oleiros considera grave que en la costa de Dexo se permita realizar maniobras militares

El Ayuntamiento de Oleiros considera grave que la Xunta permita que se realicen maniobras militares entre los meses de agosto y febrero en la franja litoral que ocupa el denominado monumento natural costa de Serantes y Dexo. El alcalde, Ángel García Seoane, recordó ayer en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora de la Cadena Cope, que había solicitado que se prohibiesen durante todo el año ya que, según él, existen muchas zonas costeras en las que pueden llevarse a cabo.



“O Concello pretendía blindar o monumento natural ás prácticas bélicas porque ademais deprecian o valor recreativo e paisaxístico e poden condicionar a viabilidade da investigación científica, polo que non debían ter cabida nesta zona protexida. A Xunta non ofrece razón ningunha para a posible autorización destas prácticas fóra do período en que as aves estean reproducíndose, entre marzo e xullo. A incompatibilidade deste tipo de exercicios co uso libre do espazo por parte das persoas non lles preocupa”, añade el regidor al tiempo que indica de las 38 alegaciones presentadas por el Gobierno local al documento, se admitieron 18, se rechazaron 14 y seis fueron aceptadas parcialmente.



Fuentes municipales también indican que a instancias del Ayuntamiento se acepta prohibir cualquier tipo de competición deportiva en la zona aunque, en cambio, se autoriza la escalada en monte Meán ya que se viene realizando desde hace varios años y no se han detectado riesgos para los principales elementos naturales.

Marisqueo



“Ainda que o Concello propuña regular a práctica do marisqueo protexendo a mexilla, mexillón e percebe, denegárono, dicindo que sería una acitividade autorizable. Tamén se negaron a regular a protección paisaxística en relación ao impacto visual do eucalipto e das talas de matarrasa, xa que din que se elaborará un plan de acción da paisaxe”, apunta el regidor que dice que la Xunta aceptó que se promueva la plantación de árboles autóctonos en detrimento del eucalipto y que se incrementen las partidas económicas para combatir las especies invasoras.



El Gobierno autonómico se negó a que en el plan de gestión se ponga en valor los castros y las baterías, así como a eliminar las construcciones abandonadas sin valor patrimonial.

“Tamén denegan que o monumento poida incluir oficialmente a palabra Serantes, algo que solicitará o Concello e ao que a Xunta se negou, facéndose insensible ás voces que piden a coexistencia dos dous topónimos parroquiais”, apostilla el alcalde.