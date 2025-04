Oleiros anima a los vecinos a denunciar a la Policía Local los depósitos incívicos de basura

La cruzada del Gobierno local de Oleiros contra el incivismo de algunas personas que no dudan en depositar, atentando contra la normativa, de cualquier modo la basura que generan se recrudece. En las últimas horas emitió un comunicado en el que anima a los vecinos a denunciar a la Policía Local a aquellos que realizan un uso incorrecto tanto de los contenedores como de los ocho puntos limpios que el Consorcio As Mariñas posee en su territorio.



“Estes días estase producindo un incremento dos comportamentos incívicos respecto ás normas do lixo (...). O Concello solicita a colaboración veciñal para que a Policía Local poida identificar ás persoas infractoras e así sancionar a quen non respecte as normas, como xa se ten feito noutras ocasións”, apuntan fuentes municipales, al tiempo que indican que el número de teléfono al que llamar para denunciar este tipo de actuaciones es el 981 610 001.



Las sanciones económicas por incumplir la normativa pueden alcanzar los 1.500 euros mientras que la multa más económica llega al medio millar.



“Electrodomésticos, mobles, podas e demais enseres é obrigatorio lévalos ao punto limpo, situado en Iñás. Para a conservación duns espazos públicos agradables e saneados, resulta imprescindible o cumprimento das normas do depósito de lixo. Ninguén ten dereito a degradar os espazos públicos de Oleiros”, apostillan.

Compostaje



Precisamente, el Consorcio anunció, también ayer, que organizará una nueva ronda de jornadas formativas sobre compostaje doméstico, acompañadas de entregas gratuitas de composteros y material complementario.



Los asistentes a las charlas recibirán un paquete completo de compostaje. La inscripción no es obligatoria para estar presente ya que está abierto a todos los vecinos. Sin embargo, los inscritos previamente, en la web http://consorcioam.rsu.gal, agilizan el proceso de entrega de material una vez finalizada la sesión.

Fuentes de la entidad supramunicipal indican que esta campaña es una muestra del compromiso del Consorcio con la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles. Para más información se puede llamar al 981 784 704.