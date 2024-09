Lorena Otero | “Nos sentimos cada vez más arropados, Trezeluzes es un evento benéfico referente de Galicia”

Trezeluzes vivirá su sexta edición el próximo 12 de septiembre y desde la organización se preparan para vivir una noche de solidaridad, gastronomía y diversión. Con cerca de 700.000 euros recaudados a lo largo de su historia –217.000 en 2023–, se ha convertido en “uno de los eventos benéficos más importantes de Galicia” y el 100% de las donaciones van a parar a la Fundación Meniños. Lorena Otero es la directora de la cita.

Llega la sexta edición de un evento que crece cada año.

Sí, una de las ediciones estuvo truncada por el covid pero después sí que hemos visto un crecimiento considerable, tanto en los asistentes como en la recaudación. Nos acompañan muchas empresas con relevancia a nivel nacional y, en muchos casos, internacional. Nos sentimos más arropados en cada edición.



¿Cómo surge esta cita?

Viendo cómo mejorar nuestra Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Disashop, estábamos muy sensibilizados con todo lo que tiene que ver con protección a la infancia y la labor de la Fundación Meniños nos parecía espectacular. Entramos en el patronato de la fundación y, una vez dentro, quisimos darle visibilidad a su trabajo. Hablamos con diferentes contactos y decidimos crear la primera edición de Trezeluzes. Ponemos todos nuestros medios para garantizar esa recaudación de fondos para todos los proyectos de Meniños.

¿Por qué esa fundación?

Por nuestro gusto interno por la protección a la infancia, en esa búsqueda descubrimos el trabajo de Meniños, a nivel técnico nos gustaba mucho lo que hacían.

¿Diría que esta entidad recibe la mayor donación del año gracias a este evento?

Sí, en diferentes reuniones que hemos tenido sí que nos dijeron que a nivel privado es la mayor donación que reciben.

¿Qué formas hay de colaborar?

En primer lugar, hay empresas que apadrinan el evento, hacen una donación de 6.000 euros y de ahí viene el grueso de lo que recaudamos. Después, hay personas que compran entradas por un importe de 750 euros que dan acceso al evento, y luego otras hacen aportaciones a la mesa cero. Durante el evento hay una subasta de objetos donados por deportistas o artistas y al final de la noche damos la cifra recolectada. Aún quedan entradas en la web.

¿Se puede adelantar ya algo de lo que se va a subastar?

Agosto es un mes complicado y lo de la subasta lo solemos cerrar in extremis. Probablemente habrá muchas experiencias que fuera de Trezeluzes es difícil conseguir, o al menos no a ese precio, y después muchos productos donados por personalidades a nivel nacional, como dos gorras dedicadas por Fernando Alonso, obras de arte, etc.

Lo que sí se conocen son los embajadores y los presentadores.

Sí, los presentadores serán Paloma Lago y el actor Adrián Castiñeiras, y los embajadores Darío Villanueva, Fernando Alonso, David Amor, Abraham Cupeiro, Nerea Barros, Noelia Rey, Susana Seivane, Diego As, Mico Rabuñal y Palo Capilla.



¿Cuánta afluencia esperan?

Un máximo de 350 personas.

Y con menú de excepción en un lugar de referencia, Montesqueiro.

Son 13 chefs de alto nivel que llevan a cabo un showcooking de tapas allí in situ. Tenemos cuatro estrellas Michelin y todos los años damos cabida a nuevas caras, aunque muchos repiten, como Bea Sotelo. Y la Finca Montesqueiro es el escenario ideal, es un lugar maravilloso. l