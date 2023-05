Este jueves empieza a funcionar la zona ORA en las playas de Oleiros

Oleiros reactiva desde este jueves, 1 de junio, el pago por estacionar en las inmediaciones de las playas del municipio. Se trata de los aparcamientos de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Naval y Mera, donde la zona ORA estará activa durante toda la temporada de verano, hasta el 15 de septiembre, de lunes a domingo y en horario de 12.00 a 20.00 horas.

La tarifa parte de los 50 céntimos, para estacionar una hora, hasta los 5 euros que permiten dejar el vehículo durante todo el día, pasando por tramos intermedios como el de tres euros, que permite estacionar durante cuatro horas.

Desde el Ayuntamiento oleirense señalan que "coa ORA redúcese o uso de vehículo privado e axilízase o aparcamento en zonas de praia que teñen unha grande intensidade de uso, especialmente as fins de semana ou en horario de tarde con bo tempo. Este sistema constitúe unha forma de ordenación dun espazo público nunha zona turística cando máis preciso é, no caso de Oleiros, no verán; onde a escaseza de solo dispoñible con destino a aparcadoiro e o aumento do parque automobilístico determinan a necesidade de facer unha distribución racional e equitativa dos estacionamentos entre todas as persoas usuarias".

La tecnología de los parquímetros permite abonar la zona ORA con tarjeta, teléfono móvil o con la aplicación Easypark, y con la identificación por matrícula no se hace necesaria la colocación del resguardo en el parabrisas, además ed que posibilita la anulación de las denuncias de un modo rápido.