VÍDEO | Una familia de jabalíes, protagonistas inesperados de un concierto en Santa Cruz

La de ayer prometía ser una noche tranquila y amena en Santa Cruz (Oleiros), amenizada por la música de Gallaecia Small Band en el primer día de AlfarOleiros, la muestra de alfarería que se celebra estos días en el pueblo. Pero lo que empezó como un concierto normal acabó convertido en un espectáculo sorprendente.

Pasadas las 10 de la noche, con el concierto ya tocando a su fin, una familia de jabalíes apareció en el parque Luis Seoane, donde numeroso público disfrutaba de la música en directo. Eran tres en total: dos de ellos más pequeños –probablemente, crías– y uno de mayor tamaño. Los animales comenzaron a pasear entre la gente buscando comida, llegando a acercarse incluso a la banda de música, que paró el concierto para avisar al público de que no se acercase a la manada.

"Non vin algo así na miña vida, e mira que levo 25 anos cantando", decía la cantante al micrófono, y continuaba: "Espero que non sexa peligroso, que non intenten subir ao escenario. Mellor non vos acerquedes, non vaiamos asustalos". Poco después, la familia animal se retiró a otra zona y el concierto pudo continuar.

Visitas habituales a los núcleos urbanos

Las visitas de jabalíes a los núcleos urbanos oleirenses están siendo habituales desde hace un tiempo. Los animales acuden a las zonas más pobladas en busca de comida, en ocasiones a plena luz del día. No parecen asustarles las personas ni los coches. A veces, causan destrozos en parques e instalaciones que están suponiendo un problema para los vecinos y el Ayuntamiento. En concreto, en la zona de Bastiagueiro y Santa Cruz es habitual verlos cruzando la carretera, en los parques infantiles y hasta en las inmediaciones del lujoso hotel Noa.