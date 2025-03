Costa Dexo celebra sus bodas de plata como monumento natural

El enclave Costa Dexo se engalanó ayer para celebrar sus bodas de plata de monumento natural. Fue el 31 de marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Oleiros dio carta de naturaleza a la declaración medio ambiental del entorno, a través del PGOM, con lo cual se impedía cualquier iniciativa urbanística o empresarial en el litoral de Serantes y Dexo.



“De non ser pola firmeza das políticas medioambientais do goberno municipal, hoxe non existiría o monumento natural como tal”, apuntan desde el Ejecutivo oleirense, al tiempo que recuerdan la paralización de un proyecto de una inmobiliaria madrileña con el que se pretendía construir urbanizaciones en el Seixo Branco.



“A empresa chegara a adquirir ao Ministerio de Defensa os terreos que ocupan as antigas baterías militares, pero finalmente a operación foi bloqueada polo Concello e o solo acabou revertido ao Estado”, añaden.

También la Xunta, en su momento, otorgó calificación de parque eólico a la zona. Asimismo se especuló con la posibilidad de enlazar Oleiros y el municipio de Ares a través de un puente.



Sin embargo, el Ejecutivo, presidido por Ángel García Seoane, recuerda cómo el naufragio de una embarcación pretendió ser utilizado con fines crematísticos poco edificantes.



“O barco só sufrira unha pequena greta pero a Dirección Xeral de Portos do Estado pretendía desguazalo in situ abrindo unha estrada. A oposición do goberno municipal foi determinante para impedilo e, tal e como reclamaba o Concello, finalmente foi remolcado polo mar, frustrando así a destrución do territorio que se pretendía tolerar por parte do Estado para facilitar o negocio do desmantelamento do ‘Diana María’ e o do cobro de seguros”, apostillan.