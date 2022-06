El Ayuntamiento de Oleiros recibe una herencia sorpresa en Dorneda

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Oleiros recibe sin esperarlo una aportación póstuma de sus vecinos. Y cada vez que eso pasa resulta un motivo de orgullo para el alcalde Ángel García Seonane, que ayer mismo hizo público a través de las redes sociales lo que interpreta como una especie de muestra de agradecimiento o cariño por parte de los ciudadanos por cuyos intereses ha velado. Es decir, un reconocimiento de gestión.



El último caso es el de una vecina de Dorneda, muy conocida en los pasillos de la casa consistorial, y que en sus últimas voluntades decidió ceder varios terrenos a aquellos que se habían encargado de solucionar sus dudas en los últimos años: El reparto consistió en un terreno para la municipalidad y una finca para la secretaria del alcalde, a la que García Seoane se refirió como Feli en su comunicación. ““Nestes últimos anos o Concello ten recibido varias herdanzas de persoas maiores, agradecidas por los servizos públicos que se lles prestaron e polo agarimo e os coidados que recibiron por parte dos traballadores municipais durante os últimos anos da súa vida”, explicó. “En moitos casos, van máis alá das obrigas que temos como admninistración e así foi que o Concello recibiu pisos, casas, montes...”, agregó el regidor oleirense sobre los casos parecidos de herencias con los que se encontró anteriormente.



Fuentes del Ayuntamiento de Oleiros prefirieron mantener el mismo anonimato y privacidad que García Seoane defendió en su comunicado en internet, aunque sí confirmaron que se trata de una vecina que desapareció hace ya varios meses y que la sorprendente notificación se produjo en las últimas horas. El alcalde describió así el particular: “Hai un último caso moi singular. Acabamos de coñecer que unha veciña de Dorneda deixou no seu testamento unha finca para o Concello e outra para a secretaria do alcalde”.



Realmente, en el primer caso se trata de un terreno, mientras que es la secretaria la que tuvo el cariño más importante por parte de la vecina. Tampoco la funcionaria quiso realizar valoración alguna de forma pública, aunque García Seoane sí realizó un retrato de la que habría sido la relación entre ambos. “Feli é unha persoa tremendamente amable, que se esmera na atención dos veciños, delicada, que se preocupa por tentar resolver os problemas cando alguén chama á alcaldía”, subrayó. “Esta persoa maior chamaba e viña moito ao Concello, e Feli sempre a atendía moi, moi ben. Entendo que por ese trato tan marabilloso tomou esa decisión. Creo que é algo realmente fermoso”, finalizó un emocionado alcalde..