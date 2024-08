El alcalde de Oleiros insta a los mariscadores de la ría a manifestarse “nas aceras”

“Eu non lle nego o dereito aos mariscadores a manifestarse pero que o fagan nas aceras. Nelas ben collen, non estamos falando dun grupo de milleiros de cidadáns. Son un grupo moi reducido que está provocando moitos prexuicios a centos e miles de condutores tanto en tempo como económicos”, contrarreplicó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a la defensa de sus derechos que el pasado martes hizo el representante de la Cofradía de Pesca, Manuel Baldomir, mientras se manifestaba con un corte de tráfico en el puente de A Pasaxe.



Según el regidor oleirense, en su habitual intervención semanal en la emisora de radio local de la Cadena Ser, una cosa es manifestarse un día, dos o tres “pero o que non se pode é todo o ano, nunha zona como é A Pasaxe por onde se entra e sae da Coruña”.

Defensa de derechos



“Din que están a defender os seus dereitos. Si, pero a defensa dos seus acaba no límite cos dos demais. A ponte non se pode cortar nin ás oito da mañán, nin ás dúas da tarde cando se sae de traballar porque non ten ningún tipo de sentido”, insistió en su queja el regidor, que volvió a reclamar a la Subdelegación del Gobierno que desautorice a partir de ahora cualquier tipo de manifestación cuyo centro neurálgico sea la infraestructura viaria que une Oleiros y A Coruña.



“A subdelegación, que parece ser que convocou unha reunión para estes días, o que ten que facer e deixar de firmar autorizacións e buscar solucións para o colectivo marisqueiro si é que o merece”, añadió García Seoane.



Se da la circunstancia de que, a pesar de las quejas del mandatario local, en lo esencial Seoane y Baldomir están de acuerdo ya que ambos son partidarios de que finalicen las protestas. Sin embargo, para que los mariscadores dejen de hacerlas las administraciones competentes deberán asumir el abono de las subvenciones que reclaman.