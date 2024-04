El alcalde de Oleiros denuncia pasividad en los trabajos de reforma de la avenida de Santa Cristina

“Acaban de empezar as obras e xa me da mala espiña. Levamos toda a semana con sol e alí solo hai unha pala e dous obreiros. Se chove entendo que no se traballe pero cando fai sol, non. Pero o máis grave e que non se traballa pero si que se ocupan as prazas de aparcamento”, se quejaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tras realizar una visita a las obras de la avenida de Santa Cristina que se iniciaron la pasada semana.



Y ante lo que considera pasividad por parte de la empresa encargada de la reforma, en la que se invertirán más de 1,3 millones de euros, ha decidido elevar una protesta ante la Diputación para que inste a la concesionaria a destinar más personal y recursos a un proyecto que está previsto se realice en cuatro fases.



Cuatro carriles



Mientras el regidor se lamenta por el lento discurrir de las obras en Santa Cristina a escasamente dos kilómetros los trabajos en la intersección de Solymar, también en la parroquia de Perillo, avanzan según lo estipulado.



El Ministerio de Transportes informó de que, a lo largo de esta madrugada, se instaló una pasarela peatonal entre las plazas de Agramar y Areeiros. Para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios fue preciso realizar un corte de los cuatro carriles principales de la AC-12 (antigua N-VI) que discurren por el túnel, de modo que los vehículos hasta las 06.30 horas tuvieron que circular por los ramales de la zona superior. Los desvíos e itinerarios alternativos se encontraban debidamente señalizados con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico.

Zonas ajardinadas



Los trabajos incluyeron, entre otras tareas, la instalación de la mencionada pasarela, la ejecución de aceras y zonas ajardinadas, la extensión de mezclas bituminosas para conformar los firmes destinados al tráfico y la dotación de semáforos y mobiliario urbano.



Por su parte, la configuración de la pasarela instalada se basa en una estructura metálica de canto variable con un ancho efectivo de tres metros y una longitud aproximada de quince metros. Se fabricó en un taller y se instaló mediante grúa.



Fuentes del ministerio señalan que durante la ejecución de las obras de construcción del túnel se han cuidado especialmente aspectos como la reposición de la totalidad de los servicios urbanos afectados por los trabajos, manteniendo en todo momento su funcionalidad, al tiempo que se garantizó el mantenimiento de los itinerarios peatonales en ambos márgenes de la AC-12, así como el acceso a viviendas, garajes y locales comerciales, sin interrumpir la actividad.



Las mismas fuentes quieren destacar la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Oleiros, la de la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil y la de los gobiernos locales de A Coruña, Cambre y Culleredo, en lo que a la habilitación de desvíos de obra e itinerarios se refiere.