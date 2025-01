El alcalde de Oleiros admite que se retrasa la constitución de las tres cooperativas de viviendas protegidas

“Como que é un fracaso? Non hai ninguén en Galicia que estea a facer o que se fai en Oleiros. En ningún municipio hai nada parecido, o que pasa e que as vivendas non se regalan. Tampouco as de protección”, dijo ayer un molesto Ángel García Seoane en la emisora de radio local en la que, no obstante, admitió que existe cierto retraso en el proceso de constitución de las tres cooperativas a través de las cuales está previsto levantar 154 pisos en Mera, Perillo y Dorneda.



El motivo principal de la demora es, apuntaba el alcalde, que es preciso que todas las viviendas estén adjudicadas a sus futuros propietarios y hasta el momento lo están un total de noventa pisos.

“Abrimos o proceso a persoas de fora do concello porque a pesar do interese mostrado por moitos oleirenses non todos contan cos cartos necesarios para comprar vivenda. Co sistema de cooperativas teñen que estar todos os pisos adxudicados. Non se pode comezar un edificio de cuarenta pisos e ter solo apalabrados vinte”, insistió el regidor, al tiempo que anunciaba que la Xunta está dispuesta a dar ayudas de hasta 20.000 euros para las personas que estén dispuestas a comprar vivienda protegida.



Las subvenciones, añade el mandatario local, son por ocho años y no se aplican intereses a la hora de devolverlas. Además, confía que con esta iniciativa del Gobierno autonómico ya más vecinos de Oleiros puedan sumarse a las cooperativas.



Alquileres tasados



Estas declaraciones de García Seoane las realiza pocos días después de haber anunciado que se van a edificar también 36 pisos de protección pero, en este caso, destinados a alquiler. Se levantarán en la urbanización Icaria en un nuevo sector cuyas obras de construcción están a punto de finalizar entre Montrove y Perillo.



“Malia a inexistencia de iniciativas reais por parte da Xunta e o Estado, que son as administracións con competencias no ámbito da vivenda, o goberno municipal segue a desenvolver políticas destinadas á creación de pisos protexidos mediante diversas iniciativas. Neste caso, grazas ao último desenvolvemento urbanístico de Icaria foi posible reservar solo para vivendas protexidas”, apuntaban fuentes oleirenses a través de un comunicado.



Cabe recordar que desde que Alternativa dos Veciños gestiona el Ayuntamiento, desde la década de los ochenta, se han construido más de setecientas viviendas de protección. Para ello, el Gobierno local vende solares de titularidad pública a precios más bajos que los del mercado libre.