Adiós a los colectores soterrados de Santa Cristina: “Hai un mal uso”, dice el alcalde

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció ayer en el programa ‘Fío aberto’ de la radio municipal que eliminará los contenedores soterrados de Santa Cristina y otros núcleos urbanos debido al “mal uso” por parte de vecinos y hosteleros.



“Hai anos decidimos apostar por este sistema de contedores nos puntos urbanos ou nas novas urbanizacións que se facían, pero levamos comprobado que os cidadáns son totalmente irrespetuosos con ese tipo de colectores. A gran maioría non mete o lixo neles alegando que non collen as bolsas nas bocas dos contenedores. Si collen, pero non se poden levar unhas bolsas inmensas”, señaló García Seoane, quien denunció que tampoco han funcionado bien las fracciones de papel y vidrio en este formato subterráneo.

Bolsas fuera

El Ejecutivo oleirense quiere aprovechar las obras que se están llevando a cabo en la avenida principal de Santa Cristina –“onde a práctica totalidade de veciños non utilizan estos contedores e os principais infractores son os hostaleiros, deixando fóra as bolsas e sen meter tampouco o vidrio”, critica el alcalde– para acabar con este formato.



También estudian quitarlos en otros lugares como la urbanización A Pezoca, donde la situación es similar, “aínda que aí non hai hostalería”. García Seoane también anunció en su intervención semanal en la emisora local que se destinarán 80.000 euros a reparar los techos de los nichos del cementerio de Liáns, en los que diversas familias han denunciado filtraciones de agua.