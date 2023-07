Reflexión

Se acabó lo que se daba. Hoy ya no habrá 'ruido' electoral, fin de la campaña y jornada de reflexión. Llegó la hora de que los ciudadanos acudamos a cumplir con el deber democrático de depositar nuestro voto. Mañana las urnas despejarán dudas. En A Coruña tuvimos un cierre de campaña con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la explanada de Palexco. Apocos metros, en los jardínes de Méndez Núñez, el BNG también ponía el punto final con Ana Pontón.

De todo lo relacionado con el último día de campaña lo encontrarán en nuestra edición de hoy. Pero la actualidad en nuestra ciudad es mucha. Desde ayer pueden disfrutar de la Feira das Marabillas en la Ciudad Vieja, seguro que se darán un agradable paseo por el medievo. Muchos puestos, mucho espectáculo callejero y en la plaza de María Pita los niños encontrarán juegos de la época. Una gozada.

Menos agradable son los sucesos. Les contamos que la Policía Nacional detuvo a dos miembros de una banda organizada del Este que se dedicaban a desvalijar pisos en A Coruña. Licitan por más de 400.000 euros la rehabilitación del mareógrafo coruñés: el edificio está protegido por su alto valor patrimonial, pero presenta daños estructurales; Piden seis años de cárcel para los acusados de robar el billete de lotería: la Fiscalía cree que los dos hermanos se apropiaron del billete premiado con 4,7 millones de euros en 2012; Betanzos insta a Augas de Galicia a inspeccionar el río “palmo a palmo”.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, afirmó que no es “muy optimista” con la revisión del veto impuesto en 87 zonas a la flota de fondo, debido a las declaraciones que hizo al respecto el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, esta semana en Vigo. Rueda destaca la gratuidad de la educación infantil para menores de 3 años en Galicia; Mazón, “preocupado” por las cuentas que le deja Puig, espera acelerar la reforma de la financiación; Sánchez reitera que los peajes se han retirado de la negociación con la UE y Feijóo le acusa de mentir; Igualdad convoca el comité de crisis tras el asesinato machista ocurrido en Málaga.

El delantero centro andaluz Iván Barbero, procedente del Osasuna Promesas, es ya el sexto nuevo fichaje del Deportivo de La Coruña de cara a la nueva temporada 23-24.



Pues ya esmos a sábado, que lo disfruten con su ejemplar de hoy. Feliz día