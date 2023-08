Ojo a los drones

Pues habrá que echar un ojo al cielo. La Patrulla Verde de la Policía Local ha comenzado a multar a aquellos dueños que llevan a sus perros sueltos por la vía pública. Ayer mismo, ante las insistentes denuncias, los agentes locales se personaron en el Paseo de los Puentes y lo hicieron a distancia. Aparcaron su vehículo y echaron a volar un dron. Con el artefacto grabaron y fotografiaron a canes corrían a sus anchas por los jardines de la zona y aquellos que habían sus necesidades. Así que pillados. Una vez reunido el material gráfico, los policías denunciaron a los dueños, que de poco les valió atar a sus mascotas al percartarse de la presencia de la patrulla policial, puesto que los habían grabado anteriormente. Así que ojo al cielo.

Hablando de infracciones. Los varenantes y gentes del lugar de O Portiño siguen ignorando que está prohibido el baño en esa zona portuaria, ya que no hay zona segura de baño como ocurre en O Parrote; Los estudiantes no lo tienen fácil para encontrar una vivienda en esta época, dado el incremento de visitantes en A Coruña. Un problema que se agudiza e inquieta; Confirmar que el primer fin de semana de septiembre se celebrará en nuestra ciudad la fiesta Holi, torneo de Pokémon y espadas láser para amenizar el Día de la Familia; Arteixo renueva sus vehículos municipales haciendo una importante inversión; Continuan las fiestas de María Pita, todos los detalles y programa, y Betanzos vivió un 16 de agosto sin Globo, aunque la asociación Lar de Unta lanzó uno simbólico en Santa María do Azougue; por su parte, María Barral y la corporación honraron al patrón en la Función do Voto.

Galicia tiene su dispositivo contra incendios “totalmente desplegado”: el conselleiro apeló a la responsabilidad ciudadana para la limpieza de sus fincas y las franjas que rodean las aldeas; La comunidad gallega registró 6.800 nacimientos durante la primera mitad del año; Doña Leonor inicia su formación militar para ser capitana general; Ucrania responde a la OTAN en el campo de batalla y no cederá sus territorios bajo ningún concepto; Los contratos de muy corta duración se sitúan en niveles mínimos después de la reforma laboral; Las organizaciones Lgtbi+ alertan de “la escalada del odio” al colectivo; El 54% de las familias prevé gastar hasta 300 euros en el inicio del nuevo curso escolar.

La elección hoy de la Mesa del Congreso, comenzando por la Presidencia de la Cámara, en el primer pleno desde las elecciones del 23J, sigue pendiente de lo que pueda hacer Junts y también Coalición Canaria, ya que tanto la candidata del PSOE, Francina Armengol, como la del PP, Cuca Gamarra, están a priori empatadas con 171 votos cada una.

El Deportivo sigue en contrucción. “Los amistosos también sirven de referencia, más de lo que podemos pensar, para detectar carencias, estar tranquilos en una zona, en otras… Es el margen que tenemos, esas dos-tres semanas, para reconducir lo que falte o lo que sobre”, aclaraba Fernando Soriano, en una comparecencia de prensa.



