¡Cuidado con la velocidad!

Los conductores ya podrán empezar a poner sus limitadores de velocidad en A Coruña, ya que la Policía Local cuenta con un nuevo rdar en un vehículo camuflado que estos días está probando en diversos puntos de la ciudad. La cosa es muy sencilla, estará perfectamente aparcado y el dispositivo detectará la velocidad de los vehículos que circulen por la vía, principalmente en vías limitadas a 20 y 30 kilómetros por hora. Este radar se une a los ya puestos en funcionamiento fijos en diversas zonas de la urbe. Vamos, que circular por el centro de la ciudad se ha puestpo muy difícil.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de A Coruña incorporará, de forma progresiva, un total de 92 bicicletas eléctricas que se unen a la flota de BiciCoruña, que hasta ahora contaba con 514 vehículos, entre eléctricas y mecánicas.

Otra noticia que les contamos en la edición de hoy es que muy pronto estarán unidos los paseos marítimos de Oleiros y Cambre , ya que ayer comenzaron a talar en la zona de Perillo los aucaliptos para abrir el paso. Era una vieja reivindicación de los vecinos de ambos municipios.

La decisión de no lanzar el Globo de Betanzos sigue teniendo cada día una nuevo capítulo. Ayer le tocó a la alcaldesa, que cargó duramente contra el Partido Popular local y desvincula la falta de medios e impagos con la cancelación del vuelo. La cosa no acaba ahí, porque hoy le toca el turno al los populares, que también darán su versión de la razón porque este año no volará el Globo. Vamos, una merienda de negros, que da para escriboir un serial.

También les ponemos al día de las exposiciones y de los distintos programas de fiestas que se celebran en A Coruña y que la Xunta incoará este verano el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Museo Sargadelos-Carlos Maside de Sada (A Coruña).

El nuevo presidente del Deportivo, Álvaro García Diéguez, aseguró que los objetivos del actual consejo son potenciar la cantera, estar más cerca de la sociedad y potenciar las relaciones institucionales.

