Que sea un esqueleto de hormigón no impide que se pueda comercializar. La Sareb planea vender la estructura de la avenida de Finisterre habitada por varias personas en la que en la noche del lunes una mujer se precipitó desde una altura de cinco metros. No hay fecha para la operación, así que la desokupación y el tapiado quizá no sean inminentes.

¡Buenos días, madrugadores!

En plena rehabilitación está la Casa Veeduría, en la que trabajan auténticos artesanos de los que ya (casi) no quedan. Porque hay cosas que las máquinas no saben ni pueden hacer. Y de obras bien hechas, desde el punto de vista de la seguridad, tenemos una buena representación en A Coruña. Andrés Pereira, secretario general de la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios y una de las voces más autorizadas a nivel nacional en la materia, confirma que el parque inmobiliario de la ciudad está a la vanguardia española en prevención contra el fuego.

Gracias por compartir este rato. Seguimos trabajando para contarles todo lo que sucede, con especial atención a lo que nos toca más de cerca. Se quedan a continuación con lo más destacado de la actualidad.

Por cierto, si no lo han hecho ya, celebren el triunfo de la selección femenina de fútbol, que suma un nuevo título internacional, el de campeonas de la Nations League.

Y con esto y un café, ¡a por el día!