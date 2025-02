¿Por qué Zelenski no se ha sometido a elecciones en Ucrania?

El presidente de EEUU, Donald Trump, llamó hoy a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, "un dictador sin elecciones", en línea con el argumento utilizado por Rusia de que el mandatario del país invadido por las tropas del Kremlin no está legitimado para negociar ningún acuerdo de paz. Pero ¿podría celebrar realmente elecciones Ucrania en plena guerra?



A continuación se explica por qué no ha habido elecciones presidenciales en Ucrania y si Zelenski es considerado legítimo en su país tanto por el pueblo como por la Constitución.



- El mandato de Zelenski terminó el pasado mes de mayo, pero se renovó automáticamente al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas durante la ley marcial vigente en el país desde el comienzo de la invasión rusa hace casi tres años.



- Celebrar elecciones bajo la ley marcial también está prohibido por la Constitución ucraniana, que no puede ser modificada en tiempos de guerra.



- Tras un breve debate en otoño de 2023 en torno a esta cuestión, en Ucrania se llegó al consenso de que Zelenski conservaría el cargo hasta que las circunstancias permitieran unas elecciones seguras y competitivas. Este consenso, apoyado también por la oposición y la población, sigue manteniéndose.



- Trump declaró este martes que Zelenski es extremadamente impopular en Ucrania, donde dijo que sólo cuenta con el apoyo del 4 % de la población, una cifra que Ucrania ha atribuido a la desinformación rusa, ya que, según la última encuesta publicada este mismo miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, un 57 % de los ucranianos confían en Zelenski.



- Pese a que el apoyo a Zelenski ha caído en parte, la mayoría de los ucranianos cree que las elecciones solo deberían celebrarse cuando la guerra haya terminado, dijo recientemente a EFE Antón Grushetski, director del Instituto Internacional de Sociología.



Según una reciente encuesta del grupo sociológico "Rating", el 60 % de los ucranianos comparte este punto de vista.



- Las elecciones no figuran entre los temas que más preocupan a los ucranianos en plena guerra de Rusia.



- Rusia siempre ha considerado ilegítimo a los presidentes ucranianos, ya que considera que han sido fruto del supuesto "golpe de Estado" en Ucrania en el invierno de 2013-2014, cuando fue destituido el presidente prorruso Víktor Yanukóvich tras negarse a firmar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Ucrania y se desató el conocido como Euromaidán. Las elecciones de mayo de 2014 las ganó Petró Poroshenko.



- Algunos de los que querrían que se celebrasen elecciones son simpatizantes de Petró Poroshenko, sancionado recientemente por Zelenski, pero quien también ha rechazado tajantemente la necesidad de celebrar elecciones con el argumento de que Ucrania debe primero ganar la guerra, ya que los comicios podrían acabar con la unidad y ser instrumentalizados por Rusia.



- Más que reforzar la legitimidad del Gobierno, las elecciones podrían socavarla si se realizan durante la guerra, cree Andrí Maguera, antiguo miembro de la Comisión Electoral Central, pues sería imposible garantizar que todos los ciudadanos puedan formarse una opinión y expresar sus puntos de vista políticos en su situación actual.



- Ello porque millones de ucranianos se hallan en el extranjero y no regresarían al país, atacado a diario por Rusia con drones y misiles, a no ser que su seguridad esté garantizada, mientras que millones viven en los territorios ocupados o están desplazados dentro del país, por no mencionar a los movilizados en el Ejército.



- La politóloga ucraniana Olesia Yajno ha afirmado recientemente que, en cuanto haya razones para levantar la ley marcial y celebrar elecciones, los ucranianos serán los primeros en plantear esta necesidad, porque siempre han entendido la importancia de renovar su Gobierno.



- En el cuarto de siglo que Putin lleva en el Kremlin, Ucrania ha visto a tres presidentes turnarse en elecciones justas, recordó a su vez el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.