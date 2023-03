Putin anuncia que desplegará armamento nuclear en Bielorrusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en el territorio de ese país, que comparte frontera con Ucrania. “Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, EEUU lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró.



Putin subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país. “No los cedemos. Estados Unidos tampoco se los cede a sus aliados”, añadió y precisó que Moscú ya modernizó los aviones de la Fuerza Aérea bielorrusa para portar dichas armas.



Putin afirmó que el detonante del anuncio fue la decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata de armamento nuclear. Putin recordó que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, había solicitado hace mucho tiempo el despliegue de ese tipo de armamento en suelo de la antigua república soviética. De hecho, Ucrania acusó en numerosas ocasiones a Minsk de ser un cómplice de la actual campaña militar, aunque Lukashenko se escuda en la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN.

Un paso más en la escalada



El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó tras conocer la noticia que el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia supone “otra escalada del conflicto”. Borrell dijo que el despliegue es también “otra muestra de la colaboración del régimen dictatorial de Bielorrusia con Rusia”. “Muestra que tenemos razón cuando tomamos medidas contra el régimen de Bielorrusia”, cuando se adoptan sanciones, agregó.



“Bielorrusia es una sociedad atenazada por un régimen cautivo de Moscú y el despliegue de armas tácticas no hace sino aumentar este grado de dependencia que la UE ya sanciona y combate apoyando a las fuerzas que luchan frente a él”, añadió.