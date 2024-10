Greta Thunberg no ha hecho un llamamiento al uso de “armamento vegano” en las guerras

En los últimos días se ha viralizado en la red social X un vídeo de la activista climática Greta Thunberg en el que supuestamente habla sobre la importancia del uso de armas veganas en las guerras.

En concreto, en el vídeo viral Thunberg dice así: “War is always bad. Specifically for the planet. If we want to continue fighting battles like environmentally conscious humans we must make a change to sustainable tanks and weaponry. There are so many new concepts for our battery powered fighter jets. That can carry many more missiles, biodegradable missiles of course. Something literally everybody can do to stop this nonsense is for example, block the roads to Gardens and farms, so the plants don’t get overrun by these heavy tanks, hand grenades are very important if you use grenades please use vegan Grenades. No animals should have given their life for all this mayhem and chaos. They have a special sticker on them. You really can’t miss them in the grenade market or wherever you buy them. Yeah, I cover all of this and more in my newest book Vegan Wars”.

En el vídeo viral Thunberg habla sobre armamento sostenible

Traducido del inglés al castellano con la herramienta Deepl, el resultado es: “¡La guerra siempre es mala, especialmente para el planeta. Si queremos seguir luchando como seres humanos conscientes del medio ambiente, debemos hacer un cambio hacia tanques y armamento sostenibles. Hay muchos conceptos nuevos para nuestros aviones de combate alimentados por baterías, que pueden llevar muchos más misiles, misiles biodegradables, por supuesto. Algo que literalmente todo el mundo puede hacer para detener esta tontería es, por ejemplo, bloquear los caminos hacia los jardines y las granjas, para que las plantas no sean invadidas por estos tanques pesados. Las granadas de mano son muy importantes. Si usas granadas, usa granadas veganas. Ningún animal debería haber dado su vida por todo este caos. Tienen una pegatina especial. Realmente no puedes perderte una granada en el mercado o donde sea que las compres. Sí, cubro todo esto y más en mi último libro Vegan Wars”.

Sin embargo, esto es falso. El vídeo está editado para alterar el discurso de Thunberg. En el vídeo original, la activista no hace mención ni a las guerras ni al armamento sostenible.

Thunberg no ha hecho un llamamiento al uso de armas sostenibles

Para comprobar la veracidad de la información, desde INFOVERITAS se ha realizado, en primer lugar, una observación detallada de la publicación. Tal y como se puede observar, en la esquina superior izquierda aparece el logo de la BBC. Una búsqueda en YouTube con las palabras clave ‘Greta Thunberg’ y ‘BBC’ muestra el vídeo original publicado el 1 de noviembre de 2022. En los 4:53 minutos que dura la reproducción no se mencionan las palabras que verbaliza en el vídeo viral sobre el uso de armamento vegano. Este dato ya da pistas de que el contenido del vídeo ha sido alterado. Además, Thunberg habla de su libro The Climate Book, no Vegan Wars como se indica en el vídeo viralizado en X.

Además, si se presta atención al resto de detalles del vídeo viral, se observa que en la esquina inferior derecha aparece la palabra “satire” (sátira, en inglés) y se menciona un usuario @snicklink. Una búsqueda avanzada con la palabra ‘Thunberg’ en el perfil de esta cuenta, que se define como un comediante, muestra que el vídeo se publicó por primera vez en este perfil, el 20 de octubre de 2023. Por tanto, se trata de una sátira y no de un vídeo real.