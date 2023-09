España pide investigar como “crimen de guerra” la muerte de Emma Igual en Ucrania

España pidió este martes a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía ucraniana que investiguen la muerte de la cooperante Emma Igual, que falleció el pasado domingo por el impacto de un proyectil ruso en Ucrania, como “un crimen de guerra”. El anuncio lo hizo en Estrasburgo (Francia) el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, quien precisó que firmó dos cartas: una dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, y otra al ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitri Kuleba, para que investiguen las fiscalías de ambas partes la muerte de Igual como crimen de guerra.



Precisó que, aunque no tiene ninguna duda de sobre quién recae la responsabilidad de la muerte de la cooperante, para que este crimen no quede impune hay que hacer las cosas bien y dejar que sean las fiscalías de la CPI y de Ucrania las que se pronuncien para que no haya ninguna duda al respecto. Y España está dispuesta a colaborar con ambas fiscalías, incluso con medios humanos, para “intentar esclarecer y llegar hasta el final”, dijo Albares, quien está en contacto con los padres de la cooperante fallecida y les trasladó esta petición del Gobierno al CPI y a Ucrania.



Son las fiscalías de la CPI y de Ucrania las que tienen que pronunciarse sobre la muerte de Igual y de todas las víctimas de la guerra de agresión de Rusia, recalcó. También el Gobierno reconoció el trabajo humanitario de la cooperante Emma Igual, y le concedió a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica.