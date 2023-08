Asesinan al candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio tras un mitin

El candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles tras recibir disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral de su campaña en un céntrico sector de Quito, según confirmó el Gobierno ecuatoriano.



El suceso ocurrió al terminar la tarde en las afueras de un coliseo donde Villavicencio había congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de agosto.



Villavicencio, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa (2007-2017), se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás.



El asesinato de Villavicencio se dio en un momento en que el país sufre una escalada de la violencia por la acción de bandas criminales.



A diario se reproducen múltiples informaciones de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, entre otros delitos, que han sembrado terror entre los ecuatorianos que sufren de este tipo de hechos violentos desde hace algo más de dos años.



Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, la gran mayoría asociada, según el Gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico, que ha ganado fuerza en la costa y ha convertido a los puertos en grandes trampolines para la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.



Justamente, la lucha contra la criminalidad ha sido una de las principales promesas de los candidatos que aspiran a suceder en la presidencia al conservador Guillermo Lasso en las elecciones generales extraordinarias convocadas para el próximo domingo 20 de agosto.

Lasso, consternado

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, expresó su consternación por el asesinato a tiros de Villavicencio y ha prometido que el crimen no quedará impune.



"Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune", escribió Lasso en redes sociales.



"El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley", remarcó el jefe de Estado, en cuyo mandato ha explotado la mayor crisis de inseguridad que ha soportado el país debido a la proliferación y acciones violentas de bandas ligadas, según las autoridades, a mafias del narcotráfico internacional.

Estado de excepción por 60 días

Lasso decretó este jueves el estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras el asesinato de Villavicencio.



En un mensaje a la nación tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción.



"Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se suspenden. Estas se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país", dijo el mandatario.



El mandatario, que decretó también tres días de luto nacional por la pérdida de Villavicencio, afirmó que el atentado "es un crimen político que adquiere un carácter terrorista".



"No dudamos que es un intento de sabotear el proceso electoral. No es coincidencia que se produzca a pocos días de la primera vuelta presidencial", señaló Lasso.



"A quienes buscan amedrentar al Estado, no vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar al poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas", añadió.



Un muerto, al menos nueve heridos y seis detenidos

El presidente detalló que el atentado se produjo alrededor de las 18:15 hora local (23:15 GMT) "y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos", entre los que uno falleció a causa de las heridas, tras haber sido capturado.



"Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada", indicó el jefe de Estado.



"Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena", agregó.



Por otro lado, seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles presuntamente involucradas en el asesinato. Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.



Producto del atentado también quedaron heridas al menos otras nueve personas que fueron trasladadas también a un centro médico, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.