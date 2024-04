Las tecnologías emergentes de la moda que revolucionarán el retail mundial salen de A Coruña

La intersección de la moda y la tecnología está redefiniendo el futuro del retail y del sector textil convirtiéndose en el motor principal de su evolución. A Coruña acogió estos días una experiencia transformadora para el sector, Mundos Digitales Boutique -que se unió a Inusual, una ingeniería especializada en soluciones tecnológicas a medidas que conmemora su 20 aniversario- para presentar la tecnología más novedosa aplicada al mundo de la moda, desde IA, la realidad mixta, los modelados 4D hasta la realidad virtual.

El objetivo de este encuentro es demostrar que la tecnología no es solo una herramienta, sino una extensión de la experiencia de compra. “Las tiendas físicas ya no son simplemente puntos de venta, sino que se transforman en espacios donde se ofrecen experiencias inmersivas y diferenciadoras”, apunta Manuel Meijide responsable de esta experiencia innovadora. Este cambio, dicen los expertos, se ve impulsado por la búsqueda de diferenciación y el anhelo de conectar con los usuarios en un nivel más “emocional”. Desde un punto de vista ético, los especialistas lo tienen claro cuando se encuentran con cierta reticencia social al uso e implementación de la inteligencia artificial. Lo explica así, Alba Meijide, experta en IA y project manager en I MEng Artificial cuando aborda el potencial transformador de la IA no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que potencia la creatividad humana. “El fin no es que la inteligencia artificial cree, sino que nos ayude a nosotros a crear. Yo creo que se puede aplicar al final en todo, en procesos muy mecánicos como pueden ser procesos en recursos humanos muy repetitivos o también en el diseño y la creatividad. La IA es una aceleradora, que sirve para llegar donde llegábamos antes de una forma mucho más rápida”, explica.

Esta experiencia celebrada en Inusual se ha desarrollado gracias al trabajo de otras empresas como Ilux, The 4D Scanner, Motiva, Illusorium y Newtonlab que presentaron en A Coruña sus desarrollos aplicados al sector de la moda. Desde la creación de escaparates virtuales o la creación de personajes 4D a través de los que el consumidor puede ver las prendas son algunas de las propuestas tecnológicas que se han podido ver -y probar- en este evento. “En el mundo de la moda, la tecnología 4D promete revolucionar la forma en que interactuamos con la ropa en plataformas digitales, desde cualquier ángulo y con un realismo impresionante”, cuenta Víctor Manuel Feliz, desarrollador en Motiva. “Lo que se hará es integrarlos en las web, de tal manera que ya no tengas que ver una foto, lo que vas a ver es un modelo que se está moviendo y vas a poder verlo desde cualquier ámbito, vas a poder sentir cómo se mueve esa tela y, luego, en empresas de muy alto nivel vas a poder tener experiencias en tienda en pantallas o con un casco de red virtual donde tú directamente vas a ver el modelo delante de ti”, cuenta.

El futuro del desarrollo de experiencias online será cada vez más integrado y natural. Manuel Meijide, director de Ilux Visual Technologies y de MD Boutique, insinúa un futuro donde interactuar con modelos virtuales en movimiento será tan sencillo y cotidiano como ver un vídeo online. “La acogida que tienen las tecnologías y los desarrollos van en función de lo que le guste al usuario, muchas veces no es conseguir hacer una tecnología o un desarrollo muy complejo, sino hacer que se trate de una experiencia que al usuario le atraiga, le divierta o le ayude a decidirse por un producto, tan sencillo como eso puede convertirlo en una experiencia muy positiva y que en muchos casos puede hacerse viral”, añade.

Para Meijide, A Coruña es un semillero de innovación en el que las empresas establecidas y los nuevos espacios como la Ciudad de las TIC y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) convergen creando un ecosistema tecnológico pujante y colaborativo que nutre y proyecta la capacidad innovadora de la ciudad al mundo entero.

Inusual, dos décadas en A Coruña al servicio de la innovación

Celebrar 20 años de trayectoria no es solo un hito, sino un reflejo de la resliciencia y la visión a largo plazo de sus creador e impulsor, Amando de Diego. Inusual se ha posicionado en este tiempo como una entidad clave en la intersección de la tecnología y el retail, evolucionando desde sus iniciados efocados en la comunicación hasta convertirse en lo que es hoy en un referente de innovación y experiencias digitales. “Hace 20 años pensé en fudar algo nque pudiera hacer un poco de llamada de atención dentro del mundo de la comunicación. Y así nace Inusual que, poco a poco, ha ido evolucionando con la tecnología”, apunta.