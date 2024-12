Swipe Up, la empresa de marketing digital “made in A Coruña” que está cambiando el juego

La tendencia actual es hablar de todos aquellos negocios y empresas que sufrieron daños irreparables durante la pandemia mundial del Covid-19. Y es que aquella fue una realidad para muchas personas, en especial para aquellas que trabajaban en cualquier negocio de hostelería. También fue el caso de todos aquellos que tuvieron la mala suerte de intentar fundar algún nuevo negocio a inicios del año 2020. Si bien es cierto que algunos lograron salir a flote es innegable que fue un trabajo mucho más grande bajo situaciones de lo más excepcionales.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta todas aquellas empresas que, por su naturaleza, lograron adaptarse a una situación fuera de lo normal y consiguieron crecer bajo lo que parecía ser un territorio de lo más árido. En el sector de la innovación es algo que se ha visto desde mucho antes del año 2020. Muchas de las empresas consiguen crecer en situaciones que, para otro tipo de negocios, sería razón más que suficiente como para cerrarlos.

Un gran ejemplo de esta situación es Swipe Up , la empresa nacida en A Coruña y que consiguió prosperar a raíz del Covid-19, adquiriendo verdadera relevancia tras haber estado durante años actuando como un servicio dentro de una estructura mucho más amplia. Teniendo esto en cuenta, Swipe Up consigue prosperar porque fue capaz de identificar la necesidad urgente de las empresas de posicionar sus productos y servicios en un entorno que había pasado radicalmente a ser casi en su totalidad digital. Por ello, Swipe Up decide adoptar la misión de ayudar a estas empresas a destacar en un mundo online saturado.

“Nuestro trabajo inicial se centró en empresas del sector sanitario, ayudándoles a ganar visibilidad en un momento crucial”, explica Natalia Corral, CFO y ejecutiva de cuentas de Swipe Up, “así pues, la experiencia y resultados positivos nos impulsaron a consolidar SwipeUp como una empresa independiente”.

La diferencia de Swipe Up a la hora de trabajar no se encuentra en sus herramientas, sino en su enfoque. Natalia Corral justifica esta visión afirmando que “en el mundo del marketing digital todos usamos las mismas herramientas, así que lo importante es diferenciarse a la hora del cómo y el por qué”. De ahí extrae dos aspectos clave en el trabajo de Swipe Up: los resultados tangibles y la ética profesional.

Swipe Up, la empresa de marketing digital made in A Coruña

Por un lado, los resultados tangibles son aquellos a través de los cuales la empresa no solo promete, sino que demuestra un impacto real y medible en los objetivos de negocio de nuestros clientes. Por otro lado, la ética profesional la llevan a un aspecto por el cual Swipe Up no trabaja con empresas que compiten entre sí dentro del mismo mercado, pues así se evitan conflictos de interés. Gracias a esto pueden desarrollar estrategias exclusivas y asegurarse la ventaja competitiva de cada cliente.

Es por esta razón que, en Swipe Up, cada cliente es único, por lo que siempre se van a asegurar por darle un trato personalizado. “Asignamos un interlocutor específico para cada proyecto, quien trabaja mano a mano con el cliente durante toda la colaboración”, explica Natalia Corral,” este modelo no solo garantiza una comunicación fluida, sino que también crea un vínculo de confianza”.

Algunos de los proyectos exitosos de Swipe Up pueden ser los de Conservas Ortiz o Hiperbárica Madrid. En el caso del primero, se trataba de una estrategia global que abarcaba varios países e idiomas. “Empezamos creando lazos de confianza y, ahora, somos socios estratégicos en su expansión digital, ayudándoles a transmitir su identidad en mercados internacionales”, puntualiza Natalia Corral.

En el caso de Hiperbárica Madrid fijaron un objetivo que siguieron durante todo el proyecto: posicionarlos como líderes en el sector de tratamientos hiperbáricos de Madrid. Hoy en día son un referente en la comunidad gracias a las estrategias de SEO y marketing digital que Swipe Up diseñó específicamente para ellos.

En cuanto al crecimiento de Swipe Up, ha ido aumentando a un ritmo constante, con un promedio de 20% anual. “. Este ritmo, cuidadosamente planificado, nos ha permitido anticipar nuestras propias necesidades y ofrecer un servicio de calidad sin comprometer nuestra estructura”, explica Natalia Corral.

Y el futuro luce de lo más prometedor. Debido a que el sector del marketing digital está en pleno auge, Swipe Up planea seguir creciendo un 15% hasta el año 2030. Durante este tiempo, se siguen preparando y adaptando a las nuevas herramientas que el panorama de innovación les ofrece: la inteligencia artificial, analítica avanzada y optimización de conversiones.