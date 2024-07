Mundos Digitales contará con una edición especial de invierno este noviembre

Todavía no eran las 9:30 de la mañana -una hora antes del arranque oficial del congreso-, y cientos de personas hacían ya cola en la entrada de Palexco. La vigésimo segunda edición de Mundos Digitales ha congregado a más de 1500 asistentes -todavía hoy se inscribían nuevos participantes- para escuchar a los mejores y más reconocidos profesionales del sector de los nuevos media, la animación, los videojuegos y la inteligencia artificial.



La jornada inaugural, que ha supuesto también la inauguración de la Feria de Empleo, en la que más de una docena de empresas punteras en el sector buscan nuevos profesionales con los que aumentar sus plantillas y dar vida a nuevos proyectos, ha transcurrido sin incidentes y con el aplauso generalizado del público, que ha encontrado en las ponencias de los más de catorce profesionales que han impartido sus charlas hoy algunas de las claves que han convertido el sector en uno de los más importantes del mundo, no sólo en lo referente a innovación, sino también en lo relativo a facturación y posibilidades de empleo.



Esta primera sesión ha servido también para anunciar una de las novedades más importantes de esta edición: Mundos Digitales, el congreso profesional de nuevos media más importante de Europa, nacido y desarrollado en A Coruña, contará este año con una segunda edición especial y viajera. La Winter Edition tendrá lugar en Tenerife en noviembre de 2024, y hermanará Galicia y Canarias



Una segunda jornada estelar



Mañana viernes la segunda jornada de Mundos Digitales contará 23 nuevos ponentes, entre ellos, cuatro de los más esperados este año.



A primera hora -10:00- Carlos Hernández, Álvaro Moya y David Blanco desgranarán el trabajo realizado por El Ranchito para la segunda temporada de Halo. Los responsables de los departamentos de 3D, FX y Composición de El Ranchito son parte del plato fuerte de una jornada que contará también con la participación de Manuel Ramírez, Manuel Ramírez, supervisor de producción virtual de La Sociedad de La Nieve. El director de El Ranchito gestiona y coordina las áreas de 3D, 2D, FX, Pipeline y R&D, y ha demostrado su talento en proyectos como Juego de Tronos, Un monstruo viene a verme o See, entre otros.



La jornada del martes contará con otros 19 ponentes, entre los que se encuentran figuras de la talla de Guillermo Arambulo (Sony Pictures Animation), Javier Roca (responsable de los efectos visuales de John Wick 4), Víctor Marín (artista multidisciplinar que ha trabajado para licencias oficiales como Jurassic Park, Jurassic World, Skyrim, Fallout, Stranger Things, Terminator, One Piece, etc.) o Alonso Varela (responsable de efectos visuales de The Boys).