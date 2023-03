“We R El Quiosco de Down Experience” llega a La Tita Rivera O Portiño

La Tita Rivera O Portiño, en colaboración con We Sustainability y Down Experience, lanza We R El Quiosco de Down Experience, una jornada para toda la familia que tendrá lugar el próximo viernes 7 de abril.

A lo largo de todo el día, se desarrollarán distintas actividades y llegarán hasta La Tita los famosos bocadillos de El Quiosco de Down Experience. Se trata de una jornada inclusiva en la que se contará con la colaboración de Down Experience, el proyecto piloto de Down Coruña con el que se dio una nueva vida al Quiosco de la plaza de Ourense, una iniciativa de restauración e integración laboral y social.

La jornada, abierta para todo el mundo, se desarrollará de 11 a 18 horas en La Tita Rivera y en la playa de O Portiño. Entre las actividades previstas habrá una limpieza de la playa de O Portiño, carrera de sacos, juegos o una eco-limpiadas para todas las edades. También se realizará un mural colectivo con toda la basura recogida en la limpieza de las playas. Además, durante la jornada, El Quiosco de Down Experience trasladará su cocina a La Tita para poder disfrutar de su bocadillo de calamares en esta terraza con vistas al mar de A Coruña.



El programa previsto es el siguiente:

11-12h. Limpieza de playa de O Portiño

12-13h. Eco-olimpiadas todas las edades en el escenario de La Tita O Portiño

16-17h. Carrera de sacos por parejas adulto-niño en la playa de O Portiño

17-18h. Juego del pañuelito reciclado en la playa de O Portiño

17-18h. Mural basura marina en La Tita Rivera O Portiño

Una jornada creada por La Tita Rivera, junto con We Sustainability, que refuerza su compromiso con la proximidad y la inclusión. Esta actividad se suma a otras iniciativas de La Tita como el acuerdo de colaboración con Mulleres Colleiteiras, el proyecto de inclusión social y laboral para la recogida en el local de aceite usado para su posterior reciclaje, o We R Day, el festival medioambiental organizado con We Sustainability para promover un estilo de vida más sostenible y concienciar sobre el cuidado del planeta.