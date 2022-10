El Mercado de la Cosecha dará a conocer su propuesta para el rural en la Feira Histórica de Arteixo

El Mercado de la cosecha desplegará su propio espacio en el marco de la Feira Histórica de Arteixo en el que dará a conocer algunas iniciativas ejemplares del rural gallego como los quesos de autor de Cortes de Muar, la avicultura tradicional de Galo Celta, el aprovechamiento del sabugueiro (saúco) de Carabuñas, los postes artesanales de Versos y la creatividad culinaria de A Castrexa, que ofrecerán degustaciones y talleres en torno a sus productos.

El Mercado de la Cosecha es una iniciativa de impacto social de Corporación Hijos de Rivera cuyo propósito es la transformación del rural en un medio más próspero y sostenible a través de la concienciación y la divulgación de iniciativas inspiradoras que marcan la diferencia.

Este fin de semana, los asistentes a la Feira Histórica de Arteixo tendrán la ocasión de conocer de primera mano las siguientes iniciativas:

A Castrexa: partiendo de alimentos tradicionales de Galicia, A Castrexa da una vuelta a las elaboraciones para presentar un catálogo de productos para quienes estén abiertos a probar nuevas experiencias.

Versos: nace como una solución para los postres en hostelería con la elaboración de postres gallegos de la casa, En respuesta a la demanda de los consumidores abrieron la venta online para particulares.

Cortes de Muar: sin olvidar sus Mimosas, queso del país suave y cremosos, esta pequeña quesería de A Estrada destaca por sus elaboraciones de larga maduración como su Marigold, que madura en manteca de nata durante 8 meses o el Marianne que madura 3 meses envuelto en heno.

Galo Celta: recupera la avicultura tradicional aprovechando al máximo para la alimentación humana sus gallinas. Desde una perspectiva de generación de valor, han conseguido posicionar sus huevos de gallina como los más caros del mundo.

Carabuñas: conocidos como "Os do Sabugueiro”, Carabuñas recupera y pone en valor el saúco (sabuqueiro en gallego), árbol del que aprovechan sus bayas y flores para la elaboración de sus productos.

La Feira Histórica de Arteixo tendrá lugar este fin de semana con un amplio programa de espectáculos musicales y teatrales, exposiciones y una gran oferta de puestos de artesanía y alimentación.

La colaboración de Corporación Hijos de Rivera en la Feira Histórica de este año se materializa además a través del Escenario Estrella Galicia que estará situado en la plaza del Balneario. Por este espacio pasarán artistas de talla internacional como Stompy Seven Jass Band, Clarence Bekker Band, Carla Green and the Demons, Macheta Supah Band o DJ Panko.

Iniciativas que transforman el rural en un medio más próspero y sostenible



El Mercado de la Cosecha es una iniciativa de impacto positivo de Hijos de Rivera, cuyo propósito es la transformación del rural en un medio más próspero y sostenible. El proyecto pretende convertirse en una palanca de cambio a través del desarrollo de diversos proyectos en el ámbito de la investigación, concienciación y divulgación.

Actividades Mercado de la Cosecha. I CEDIDA

La principal contribución del Mercado de la Cosecha a lo largo de estos casi 10 años de existencia se ha materializado en ejemplos reales de artesanos del rural que, a través de sus modelos de gestión y/o de negocio, muestran que esta visión de futuro no sólo es necesaria, sino que también es viable y diferenciadora.

Las actividades del Mercado de la Cosecha giran siempre en torno a estas iniciativas que son las verdaderas protagonistas ya que pueden servir como inspiración para la transformación que nuestro medio rural necesita.