Día Mundial de la Hamburguesa: descubre dónde probar las joyas burger de A Coruña

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una fecha que conmemora la primera vez que se tiene constancia de su elaboración moderna: fue en 1900, cuando Louis Lassen, en New Haven (EE. UU.), juntó carne, pan, lechuga, tomate y queso para resolver un encargo rápido. Lo que nació como una solución exprés, hoy es un clásico que ha dado pie a miles de versiones en todo el mundo.

Mr. Ollie

Ubicada en Rúa Galera, 3, Mr. Ollie Burgers es una hamburguesería que apuesta por la sencillez y la calidad. Trabajan con carne de vaca gallega madurada y pan de boniato artesano. Su carta apuesta por la simplicidad: cuatro hamburguesas tipo semi-smash, como la Oklahoma (con doble cheddar y cebolla) o la Rocky (con bacon caramelizado).

Cheesy Burger

En Plaza de Portugal, esta hamburguesería americana destaca por el sello con cara feliz en sus panes. Su menú incluye hamburguesas como la Chicago, con doble smash burger, bacon caramelizado, huevo frito con cebollino, doble queso americano y salsa dijonnaise, o la Supreme, que incorpora cebolla crujiente, bacon crujiente, doble queso americano y su distintiva salsa cheesy. El local se caracteriza por su ambiente acogedor y moderno, con un servicio amable y eficiente.



Rosmon Burger

En Rúa Nova, esta hamburguesería apuesta por pan brioche y cinco burgers muy distintas entre sí. La Rosmona mezcla carne, queso y una salsa casera con mucha personalidad. La Larpeira sorprende con un toque dulce, y la Vurguer, 0% animal, demuestra que una burger sin carne también puede ser potente. Este local ofrece una experiencia gastronómica desenfadada, donde los clientes hacen su pedido en barra y se sirven ellos mismos, creando un ambiente cercano y relajado.



Hermes Journey

Ubicada en la calle Orzán, Hermes Journey comenzó su andadura como un food truck, y ha evolucionado hasta convertirse en una hamburguesería gourmet. Su carta ofrece ocho hamburguesas gourmet, destacando la Dixie. Esta burger combina pan artesanal con semillas de amapola, carne de vaca gallega de 175 g (con opción a 250 g), bacon ahumado, queso Monterey Jack, jalapeños y una salsa especial de la casa.



Devoto

Devoto Burger nació en 2021 como una dark kitchen en A Coruña, apostando por hamburguesas de calidad con ingredientes premium. Su éxito los llevó a abrir su primer local físico en enero de 2022, y desde entonces han expandido su presencia a ciudades como Santiago de Compostela, Oviedo y Madrid.

Su menú se inspira en los pecados capitales, ofreciendo combinaciones creativas y sabrosas. Entre sus opciones se encuentran: la soberbia, la matadora y la inmaculada.



Oh My Food

Oh My Food es una hamburguesería que fusiona la inspiración californiana con ingredientes gallegos. Entre sus hamburguesas se encuentra la Oh My Food, con 150 g de ternera gallega, doble cheddar, huevo frito, bacon, lechuga, tomate y cebolla en pan rústico. Para los amantes del pollo, ofrecen opciones como la Hamburguesa de Pollo Curry, con aguacate, mayonesa de curry, pimentón picante, brotes tiernos, tomate seco y queso feta en pan brioche.

Oh My Food también destaca por su compromiso con las opciones veganas. Propuestas como la ABC Vegan, con hamburguesa 100% vegana, queso y bacon vegano, guacamole y mayonesa vegana en pan brioche vegano, o la Vegan Crispy Chicken, con burger de no pollo crujiente, pepinillos, bacon vegano y salsa especial de mostaza antigua vegana, son algunas de las favoritas del público.