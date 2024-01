La Xunta pide al Gobierno "todos los medios disponibles" y exige que la retirada de sacos de pélets sea "en el mar"

Un operativo de 200 personas, que se ampliará hasta las 300, limpia este miércoles pélets plásticos llegados a 29 playas de 22 ayuntamientos gallegos, en el primer día tras la declaración del nivel 2 de alerta del Plan Camgal, un operativo por tierra que la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha considerado que es "suficiente", ya que el Gobierno gallego estima que los sacos deben frenarse "en el mar" y "evitar que lleguen" a la costa.



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de Ángeles Vázquez y del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha presidido este miércoles una reunión de seguimiento del Plan Camgal por la alerta de los pélets plásticos.



Además de informar del operativo por tierra que está en marcha, Ángeles Vázquez ha vuelto a cargar contra el Gobierno central que, ha dicho, tiene la "competencia exclusiva" para hacerse cargo de la eliminación de residuos en el mar y de los que llegan del mar a la costa.



"Hoy se cumple un mes y dos días desde que el Gobierno central tiene conocimiento a través del Gobierno luso de la pérdida de contenedores frente a sus costas", ha dicho Ángeles Vázquez en la rueda de prensa posterior a la reunión, al tiempo que se ha preguntado por qué esa cuestión, que además de al ámbito ambiental afecta a la "seguridad marítima", "no se notificó a la Xunta" en su momento.



Así, la vicepresidenta segunda ha acusado al Ejecutivo central de llevar "un mes y dos días sin actuar" en relación a esta situación, por lo que les ha exigido que "se pongan a actuar a partir de ahora donde tienen competencias exclusivas, en el mar". "Son muchos los consejos que dan a la Xunta, pero el trabajo es nulo", ha dicho Vázquez.



"Cada partícula que ha llegado a nuestras costas tiene un culpable, y ese culpable es el ministerio", ha apostillado la conselleira, que ha considerado que "si el día 8 se hubiesen puesto a trabajar e interceptaran esos sacos, la afección sería mínima".



Teniendo en cuenta que, por el momento, ha llegado a la costa en torno a "un 10 por ciento" de esos sacos, la Xunta considera que "lo ideal" sigue siendo recoger los sacos en el mar, antes de que se rompan o lleguen a tierra, algo para lo que reclama la acción del Gobierno central y sus medios.



Frente a la actitud del Gobierno central, la Xunta defiende que llevan "siete días trabajando", desde que recibieron el día 3 por correo electrónico la información de los armadores del buque Toconao indicando que uno de los contenedores caídos al mar transportaba pélets.



Desde ese momento, ha dicho Vázquez, la Xunta activó el plan Camgal en nivel cero y luego uno, "hizo batidas" y "supervisaron" el estado de las playas. "El Gobierno podía habernos ayudado y cedernos medios", ha añadido, "algo que no tuvo a bien hacer". El Ejecutivo puso como condición la activación del nivel 2 del Camgal, algo que se hizo efectivo este martes. "No debería de haber más excusas", ha zanjado.



Además de esta exigencia, la vicepresidenta segunda de la Xunta ha asegurado que también le "llama la atención" que el Gobierno central, "dentro de sus competencias", no haya habilitado el plan de contingencia contra la contaminación marítima.



Todos los medios a su disposición

Ángeles Vázquez ha confirmado que este mismo martes se dirigió por carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "pidiéndole todos los medios que tenga a su alcance en lo que es su competencia, que es el mar".



En concreto, la Xunta reclama helicópteros y barcos para "avistar" y rescatar los sacos de pélets, que "flotan" justo al ras de la superficie marina, así como el personal técnico "a su disposición". En todo caso, ha rechazado poner una cifra de medios, alegando que reclaman "todos" los posibles: "Ellos saben cuantos tienen, es absurdo que se lo pongamos por escrito desde la Xunta".



Por parte de la Xunta, ha puesto también a disposición todos los medios autonómicos "en el ámbito del mar" para "colaborar" en esta labor con el Ejecutivo central.



Recogida en el mar

La vicepresidenta segunda de la Xunta ha insistido en la necesidad de priorizar la recogida de los sacos que todavía estén en el mar, dado que solo ha llegado a costa un 10% de la carga del contenedor perdido.

"Todo lo que se recoja en el mar, no llega a la costa y supone minimizar el problema", ha dicho Vázquez, "sobre todo si hace un mes se hubiesen puesto con el operativo necesario y esos sacos no se rompiesen".

Sobre la primera misiva enviada desde la Xunta a los ayuntamientos apuntando que no era viable la recogida de pélets en el mar, la conselleira ha apuntado que se referían a "bolita a bolita". "Lo que no es inviable ni imposible es recoger los sacos llenos", ha aclarado.



"Esta primera comunicación se basa en los correos que a nosotros nos trasladan. Se dice que es muy complicado pensando en las bolas", ha apuntado Ángeles Vázquez, que ha recordado que "los sacos también flotan".

Operativo por tierra

De forma paralela a la petición al Gobierno central, la Xunta mantendrá un operativo de limpieza por tierra compuesto actualmente por 200 personas, que se elevará a 300, y que Ángeles Vázquez considera que es "suficiente".



El operativo se moverá en las playas más afectadas que se monitorizarán a través del personal de la Xunta, los avisos del 112 y los propios ayuntamientos. Además de los pélets, se recogerán "todos los plásticos" de los arenales, ha dicho la conselleira.



Los plásticos comunes irán a un contenedor amarillo de reciclaje, mientras que los pélets se almacenarán por separado, "de forma independiente", tanto para reclamar a la aseguradora que se haga cargo de los gastos del operativo como para proceder a su gestión de forma independiente.



Ángeles Vázquez ha agradecido la labor de ayuntamientos y voluntarios en la recogida de pélets, aunque ha reconocido que los grupos voluntarios deben "estar coordinados" y contar con una habilitación desde la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para actuar en áreas protegidas.



Llamada del 13 de diciembre

Preguntada por qué la Xunta no activó antes la alerta tras recibir el 13 de diciembre la llamada de un particular indicando que se habían encontrado unos 50 sacos de pélets en varias playas, la conselleira ha apuntado que se dio traslado a Salvamento Marítimo de la información y se derivó a los ayuntamientos. Sin embargo, ha criticado que no disponían de toda la información.



"Todo sería mucho más fácil si supiésemos que hay mil sacos en la costa portuguesa, veríamos como actúan las corrientes para poder pararlos", ha dicho Vázquez, que ha afirmado que "no se puede activar el Camgal porque lleguen 50 sacos a una playa".



Galicia recibe anualmente unas 1.500 llamadas alertando de residuos en playas, ha concretado. "Tendríamos que estar activando el Plan Camgal tres veces al día", ha zanjado.

Plan Camgal

La dirección del Plan Camgal asegura a través de una nota de prensa que ha estado "atendiendo a la situación actual y adoptando las medidas necesarias para el control de la contaminación en el litoral desde el momento en que se tuvo comunicación oficial por parte del Gobierno el 5 de enero".

"Cabe presumir -añaden- que la mayor parte del material contaminante no llegó aún a la costa y debe procurarse su contención en el mar, lo que exige la actuación de los medios estatales, que ya se debería haber producido desde el 8 de diciembre que fue cuando el Estado tuvo constancia oficial del siniestro, de acuerdo con las competencias exclusivas de la Administración General del Estado (AXE), al ser un vertido con origen en el mar".

En esta nota, solicitan también "la colaboración de Sasemar" para que recojan "elementos contaminantes en el mar", una cuestión "que los técnicos consideran fundamental para controlar el vertido". Además de esta embarcación, entre los medios solicitados figura el siguiente listado de embarcaciones y aeronaves:



B/P "Don lnda”

B/P “Maria Pita2

B/P "SAR Gavia”

B/P "Guardamar Urania"

L/S ”Salvamar Alioth"

L/S "Salvamar Shaula"

L/S "Salvamar Betelgeuse"

L/S "Salvamar Altair”

L/S "Salvamar Regulus"

L/S "Salvamar Sargadelos”

L/S ”Salvamar Mirach"

Avión CN 2Z5-300 "Rosalía de Castro"

Helicóptero EC-225 "Helimer 401"

Helicóptero AW1Z9 "Helimer 211"

El Camgal solicita también la activación de un proceso de formación básica de voluntariado para el acceso a las labores de búsqueda y retirada en tierra de elementos contaminantes, además de un retén de personal en tierra ante la previsión de la llegada a tierra de más pellets.

Por último piden también el ROV Comanche, un vehículo submarino de control remoto, y los medios navales necesarios "para la localización, revisión y sellado del contenedor origen de los elementos contaminantes".