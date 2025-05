A Xunta crea un fondo de 10 millóns de euros para impulsar a vivenda protexida

A Xunta lanza un fondo de financiamento, dotado con dez millóns de euros, para que municipios poidan promover a construción de vivenda protexida.



Tamén se inclúen actuacións de urbanización dirixidas a pasar un ámbito de chan rural a urbanizado para crear parcelas aptas para a edificación, do mesmo xeito que a adquisición de chan de cara á promoción de inmobles de nova construción para a súa cualificación como vivendas protexidas.



A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, reuniuse onte co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, para exporlle axudas a municipios sobre vivenda, incluída a resolución que regula este fondo que publicó o Diario Oficial de Galicia.



En declaracións aos medios após este encontro en Santiago, a conselleira explicou que esta nova liña permitirá financiar a municipios, con interese cero a devolver en oito anos, para que “poidan adquirir chan no que construír vivenda protexida”, así como que a promovan, xa sexa “por eles mesmos ou en colaboración público-privada”.

Solicitudes

O prazo de solicitudes comezará o 30 de maio e finalizará o 15 de outubro. Xestionarase a través dun convenio entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o concello destinatario do financiamento.



Ademais, o DOG tamén publica unha nova convocatoria do fondo de cooperación para actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, dotado con 3,7 millóns de euros.



A través dos préstamos sen intereses deste fondo poderanse financiar actuacións de rehabilitación e de rexeneración, obras de conservación e recuperación do patrimonio construído, así como a compra de inmobles para a súa posterior rehabilitación. Como novidade, incluirá as actuacións de urbanización de novos viarios previstos no plan municipal para mellorar a conexión de ámbitos urbanos ou de núcleos rurais e as dirixidas a terminar as edificacións non acabadas.



O prazo para solicitar este fondo tamén comezará o 30 de maio e finalizará o 15 de outubro.



Por outra banda, a responsable de Vivenda remarcou que está aberto o prazo para que os concellos sómense ao programa de solos de titularidade municipal para entidades locais, que comeza a recibir as “primeiras solicitudes”.



Mentres, o responsable da Fegamp, Alberto Varela, explicou que “é necesaria a colaboración de todas as administracións para atallar unha das principais preocupacións” dos galegos para conseguir vivenda “alcanzable”.



Asegura que os municipios van facer “a súa parte” e van arrimar “o seu ombreiro”, polo que ve este encontro un “bo paso”. Haberá unha xornada específica entre Xunta e municipios para dar “maior difusión” ás posibilidades nesta materia.