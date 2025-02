Sanidade pide ao Goberno “diálogo” para o estatuto marco, porque o seu borrador “invade competencias”

A Xunta de Galicia reclamou ao Ministerio de Sanidade que estableza un “diálogo” cos gobernos autonómicos no proceso de elaboración do estatuto marco, por considerar que o borrador presentado “invade competencias” das comunidades.

En declaracións á saída da Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde (SNS), celebrada onte en Madrid, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, coincidiu na necesidade de “modificar” o estatuto marco de profesionais para “adaptalo aos novos tempos”.



Con todo, na liña doutros territorios gobernados polo PP, dixo non coincidir “nin na forma, nin no fondo”. “O estatuto marco non se pode dialogar partindo da ideoloxía, senón que teñen que ter uns principios básicos, que sexa a transparencia, o consenso e a colaboración”, esgrimiu o conselleiro.



En primeiro lugar, o titular da carteira sanitaria da Xunta de Galicia criticou que as autonomías non sexan “interlocutores básicos” na negociación do estatuto. A continuación, asegurou que o borrador presentado é “intervencionista” porque cree que “invade competencias” das comunidades.



En concreto, Gómez Caamaño referiuse a algúns aspectos de condicións laborais e de complementos retributivos que o estatuto pretende regular: “Implica moitos cambios a nivel económico que non teñen un programa de financiamento detrás”.



Por tanto, insistiu en que as autonomías deben ser “unha voz fundamental” neste proceso, porque cada unha “ten as súas peculiaridades” e as súas “necesidades”. En calquera caso, o conselleiro lembrou que polo momento é un borrador sobre o que “se vai a ir traballando” a través de diferentes reunións.

Fronte común



O conselleiro de Sanidade de Castela e León, Alejandro Vázquez, actual vicepresidente do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (Cisns), e portavoz sanitario das comunidades gobernadas polo PP, dixo á saída da reunión da Comisión de Recursos Humanos que é “imprescindible” o desenvolvemento dunha memoria económica dentro do borrador do estatuto.

“Coincidimos todas as comunidades en que é imprescindible o que se cuantifique mediante unha memoria económica cal é o valor das medidas que se queren poñer en marcha no Estatuto Marco, e cal vai ser a maneira na cal se vai a financiar estas medidas porque todos quedamos de acordo en que supoñen un elevado custo para as comunidades, que se poden cifrar en varios miles de millóns de euros”, afirmou.

Doutra banda, segundo sinalou, houbo “unha práctica unanimidade” entre as rexións, incluídas País Vasco, Cataluña e, do “Partido Socialista tamén”, ao rexeitar “a diminución do marco competencial que quere facer o borrador do Estatuto Marco que se presentou”.



Ademais, criticou á ministra de Sanidade, Mónica García, por botar “balóns fóra”, tentando “xustificar o inxustificable”; con todo, alegrouse de que se abriu “á posibilidade de negociar coas comunidades.

“Vimos á ministra contra a parede, afeámola metodoloxía que tivo ao realizar este borrador do acordo e, desde logo non estamos dispostos a continuar cunha política de desprezo cara ao Cisns porque está obrigada a coordinar e a ter unha cogobernanza coas comunidades para a xestión do SNS”, engadiu Vázquez.

Así, lamentou que o borrador do estatuto que sobrenormativiza, que máis que unha lei parece un regulamento, o que, na súa opinión, quita capacidade de xestión ás comunidades.



Para profundar sobre este punto e outras iniciativas do texto, pediuse realizar “máis reunións”, nas que prime “calma” e o “acougo”, xa que o estatuto, será a norma “máis importante” que regula a relación dos recursos humanos, “que é o máis importante do SNS”.