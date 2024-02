Rueda, tras su primera mayoría absoluta, reivindica que Galicia envía "un mensaje a España": "No queremos chantajes"

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado que Galicia ha enviado este 18F un "mensaje a España" de que "no quiere chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos" y apuesta por la "igualdad", la "dignidad" y el "entendimiento".



En una comparecencia en Santiago de Compostela, tras conocer los resultados electorales con una nueva mayoría absoluta para el PPdeG, la quinta y la primera para él, ha afirmado que Galicia "hoy votó por el sentidiño" y ha agradecido especialmente la labor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "marcó el éxito de esta noche" y "es una parte muy importante de esta victoria".



Rueda ha comprometido ser un "presidente para todos", incluso para los que no le votaron que pueden "estar tranquilos", y se ha dirigido a los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, para reclamarles "trabajar" todos por la comunidad y advertirles de que los gallegos se sienten orgullosos de ser también españoles "sin tensiones, ni disputas, ni problemas".



El líder del PPdeG compareció pasadas las once y media de la noche, en un hotel compostelano cercano a la sede de su partido, a donde llegó acompañado de su madre, Lola de Valenzuela, y de su mujer, Marta Coloret, y sus dos hijas, y rodeado de una multitud de cargos de la Xunta y del partido, así como simpatizantes.



"Hoy la Galicia de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando, esa Galicia le mandó un mensaje a España, sin ninguna duda, y el mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos, aquí no queremos privilegios de ningún tipo (...) ni más que los demás ni menos que nadie", ha proclamado.



También ha reivindicado la "igualdad", el "entendimiento" y la "responsabilidad", así como la "dignidad" que durante la campaña "se arrogaban otros como si fuese solo suya y se demostró que era de todos los gallegos", ha recriminado a la oposición.



"Creo sinceramente que hoy Galicia votó por el sentidiño, nada más y nada menos, y creo que fue la decisión correcta para Galicia y para España", ha añadido.



En el apartado de agradecimientos, ha incluido al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero especialmente a Núñez Feijóó, al que se ha referido como "el primer militante" de la comunidad y que mañana estará en Galicia para celebrar la victoria de la que es "una parte muy importante" porque en esta campaña "sumó", ha asegurado.



También ha agradecido las llamadas de felicitación de la líder del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y espera que entiendan que, a partir de ahora, la "misión y el compromiso" de todos es "trabajar por Galicia" y "si somos capaces todo irá mucho mejor".



"Y, por si había alguna duda y alguno o alguna no lo tiene claro, que creo que no escuchando algunas cosas de esta noche, nos sentimos orgullosos de ser gallegos, españoles, sin tensiones, sin disputas y sin problemas", algo que considera que se ha dicho durante toda la campaña, pero no lo entendieron.



Al ritmo de "Xuntos", su sintonía de campaña, ha proclamado que esta noche "el PP ganó las elecciones, sin ninguna duda" y ha agradecido el trabajo de los que se movilizaron en esta campaña y de "todos los gallegos y gallegas", a los que les dijo que va a estar "a la altura de este inmenso honor".



"Voy a trabajar para los que me votaron y para los que no me votaron", ha comprometido, tras lo que ha criticado los "ataques injustos" que ha recibido en esta campaña para él y su familia a la que ha agradecido muchísimo su "gran apoyo", con un recuerdo especial para su padre, ya fallecido, que esté donde esté sabe que estará "orgullosísimo" de él.