Rueda pone a Galicia como referente en tecnología vanguardia y análisis datos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso a la comunidad autónoma de Galicia como ejemplo y referente en el sector de la tecnología de vanguardia y de la analítica de datos.

En la inauguración de las nuevas instalaciones de la compañía de DXC Technology, ubicadas en el Centro de Excelencia de Intelixencia de Negocio (CEIN), el titular del Gobierno gallego recordó que la comunidad demostró ser precursora cuando hace casi diez años se puso en marcha el Pacto Dixital de Galicia, al que se sumaron 12 empresas del sector TIC para impulsar el crecimiento tecnológico.

Indicó que Galicia cuenta con unos objetivos muy ambiciosos en la puesta en marcha de la Estratexia Galicia Dixital 2030, con la que se pretende, dijo, que el 25 % de las empresas y el 50 % de las administraciones hagan uso de soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial, la big data o la ciberseguridad, y que por lo menos el 20 % de las empresas TIC gallegas cuenten con especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial o datos.

Recordó el presiente que el sector de las TIC, con unos 26.000 trabajadores y más de 3.000 empresas, es clave en el proceso de transformación digital de Galicia, y que actualmente cuenta ya con el Nodo de Ciberseguridade de Galicia y con el Centro de Ciberseguridade de Galicia, además del Nodo 5G y el Centro Gaiastech.

Destacó que este avance el sector de las TIC no hubiese sido posible de no contar con el talento gallego que se forma en las universidades y en los centros de investigación. "Entre todos perfilamos un tejido que no hace más que crecer y que situó a Galicia en una situación puntera", subrayó.