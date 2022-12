Rueda espera que no haya conflicto de competencias por la nueva ley del litoral

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que no haya conflicto de competencias con el Gobierno central por la nueva ley gallega de ordenación del litoral, en cuya tramitación avanza el Ejecutivo gallego ante la negativa para transferirle la competencia sobre las costas.



“Espero que no”, respondió al ser preguntado por los periodistas durante una visita a la residencia de Campolongo, en Pontevedra, por la posibilidad de que exista un nuevo choque de competencias con el Estado. “Esto no va contra nadie, esto va a favor de Galicia”, justificó el presidente, convencido que “desde Galicia es como mejor se puede gestionar algo tan importante”.



El titular del Gobierno autonómico recordó que, cuando fue recibido en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dejó el informe del Consello Consultivo de Galicia y de la asesoría jurídica autonómica, en el que se recogía que esta reivindicación “encajaba perfectamente en el ordenamiento”.



Además, Rueda ofreció “toda la colaboración” y aseguró que “todo esto se va a hacer respetando, como no podía ser de otra manera, la normativa estatal”.



“Creemos que, al igual que están haciendo otras comunidades autónomas, la gestión del litoral se puede hacer mejor desde aquí”, reiteró, “porque estamos mucho más cerca del territorio, entendemos mejor lo que pasa, estamos más en contacto con toda la problemática”, añadió.



El presidente explicó que no hubo “ninguna contestación por escrito” sobre este asunto. “Se nos dijo que no podía ser y lo único que estamos haciendo es avanzar, viendo que cada vez son más las empresas que piden prórrogas en las concesiones y no obtienen respuesta”, alegó. “Creo que Galicia tiene todo el derecho del mundo a pedir gestionar nuestro litoral”, indició Rueda.