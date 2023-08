PSdeG exige investigar las inspecciones a centros de mayores

La secretaria de Políticas Sociais de la Comisión Executiva Nacional Galega del PSdeG, Marga Martín, ha exigido este sábado a la Xuntade Galicia que abra una “investigación inmediata” sobre las supuestas filtraciones de las fechas en las que se realizarían inspecciones, realizadas desde la Consellería de Política Social a las empresas que gestionan los centros de mayores.



Los socialistas se hacen eco así del comunicado realizado por AGISS (Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais) denunciando estos supuestos hechos, que la Xunta de Galicia ha negado.



“Se trata de unas acusaciones muy graves que carecen de absoluta veracidad y que, además, a pesar de su gravedad se hacen sin ningún tipo de prueba. Esto es así porque no la hay, ya que las afirmaciones que aparecen en el documento son completamente falsas”, ha asegurado la Consellería de Política Social.



El departamento indica que “evidentemente, no se da ningún tipo de aviso a la dirección de los centros”, algo que, apunta, “lo corrobora el hecho de que se siguen interponiendo expedientes sancionadores cuando se encuentran cuestiones que no están acorde a la normativa”. “Si hubiese avisos no se producirían sanciones”, insiste.



Así, la socialista ha advertido de que de confirmarse el objeto de la denuncia sería “un hecho gravísimo”, por lo que demanda que “se pongan todos los medios necesarios para que se llegue hasta el final y se aclare radicalmente lo que pasa”.



“La gravedad de lo sucedido radica en que es el Gobierno gallego el que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad, la salud y el bienestar de los mayores, especialmente de los más vulnerables, es lo que debe garantizar el buen funcionamiento de estos centros residenciales”, ha señalado.



Ha advertido además de que “ya no es la primera vez que se denuncian hechos parecidos”. “Cuando se produjeron las investigaciones pertinentes sobre el funcionamiento de las residencias durante la pandemia de Covid, la Xunta se puso de lado de las empresas y no de los residentes y sus familias”, ha indicado.



En el comunicado denuncian también la situación de la dependencia en Galicia, especialmente de estos centros de mayores. A este respecto, Marga Martín ha destacado que según un informe de la Asociación de Directoras e xerentes de Xeriátricos de 2021 que analiza datos delIMSERSO, la comunidad autónoma tiene el peor porcentaje en cuanto a plazas públicas, el 41% respecto del 62% del conjunto del Estado.



Además, la diputada electa ha apuntado que una gran parte de las consideradas como plazas públicas están gestionadas por empresas privadas mediante diversos mecanismos de privatización.



Así, el PSdeG ha registrado iniciativas parlamentarias para “aclarar los hechos” y “exigir la asunción de las correspondientes responsabilidades”, sin descartar “que no se puedan abordar otras vías de actuación más allá de las meramente institucionales” de confirmarse los hechos denunciados.