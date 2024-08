La Policía local no tenía orden expresa de controlar el 'Saltamontes' de Vigo

El PP de Vigo ha tenido acceso este jueves al expediente relacionado con el accidente mortal del 'Saltamontes' en Matamá y ha asegurado que en él no consta "una orden o correo" del Ayuntamiento a la Policía local que le inste "expresamente" a supervisar y controlar esa atracción, aunque sí le trasladó que carecía de la autorización pertinente "para su conocimiento y constancia a los efectos legales oportunos".



El portavoz de los populares, Miguel Martín, señala que en la información trasladada al Ministerio Fiscal, a la que han tenido acceso, queda constancia de que la atracción no tenía autorización municipal por "documentación incompleta".



Tampoco en las fiestas de Beade, otra parroquia viguesa, donde se celebraron con anterioridad y el 'Saltamontes' estuvo operativo "todos los días sin que nadie hiciera nada, al igual que en Matamá hasta el desgraciado suceso".



"¿Por qué no se hizo nada si no tenia autorización y no podía estar funcionando?", se ha preguntado Martín, quien asegura que en el expediente "no figura orden o correo dirigido a la Policía instando expresamente a la supervisión y control de esta atracción".



El Ayuntamiento, según los populares, "se limita a asegurar que la resolución de autorización de ocupación de domino público fue comunicada a la Policía local para su conocimiento y constancia a los efectos legalmente oportunos".



"Como vimos en Beade, esa comunicación resultó del todo insuficiente. ¿Por qué no se actuó con mayor celo en Matamá?", ha cuestionado el concejal del PP.



Martín ha señalado que en alusión a Beade, el Ayuntamiento "reconoce que no dispone ni de plan inspección de espectáculos públicos y actividades recreativas ni de los medios para la inspección y comprobación que acrediten que las instalaciones y montajes reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez de todos sus elementos tal y como obliga ley de espectáculos de Galicia".



Por todo ello, el portavoz popular insta nuevamente a crear una comisión de investigación del accidente a nivel municipal.



El trágico suceso se produjo en la madrugada del 3 de agosto cuando uno de los brazos del Saltamontes se desprendió, causándole la muerte a un treintañero residente en Vigo, natural de O Bolo, en Ourense.