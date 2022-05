Empieza la cuenta atrás para el Portamérica

Portamérica es mucho más que música y baile, de ahí que un año más desde la organización de esta cita festivalera hayan puesta toda la carne sobre el asador para que la de 2022 sea una edición de lujo. Cerca de 40 chefs gallegos y del resto del mundo –que suman 24 estrellas Michelín y 39 soles Repsol– pondrán el toque gastronómico a las tres jornadas que dura la cita comisariados por Pepe Solla.



El Portamérica 2022 se presentó hoy en el entorno de la Azucarera de Portas, que es el sitio en el que –al igual que el año pasado, pese a que al final lo frustró la lluvia– centralizará el grueso de los conciertos principales. El festival solo reserva para Caldas la acampada en A Carballeira y las sesiones vermú que se celebrarán en las mañanas del sábado 4 y del domingo 5. El resto será el Portas. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, estuvo en la presentación y alabó el Portamérica como “unha referencia da industria musical en todo o Estado” y agradeció el trabajo que se realiza por parte de la organización y de las administraciones locales para que “este evento estea no mapa da mellor cultura musical desta comarca e do Estado”.





Cabe recordar que el Portamérica se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio. Arrancará fuerte el primer día con Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román y Grande Amore. El viernes será el turno de WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La la love you y The Parrots. El sábado 4 cierran Nathy Peluso, Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Queralt Lahoz, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani y Flecha Valona. Y muchos más que conforman una buena radiografía del panorama musical actual.



El vermú en Caldas

La diversión mañanera se reserva para Caldas con las sesiones vermú en A Tafona. El sábado estarán Marilia Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araújo y Pablo Lesuit. El domingo la sesión correrá a cargo de Mavica, Sarria e Igloo.







Para facilitar la llegada al festival habrá autobuses desde A Coruña, Santiago, Pontevedra, Cambados, Vilagarcía y Vigo.





Las entradas por día y los abonos para asistir al festival están a la venta en la página oficial del mismo, en la que en los próximos días se publicará también los horarios en los que actuará cada uno de los artistas. El Portamérica dará el arranquea los conciertos del Xacobeo 2022, especialmente a los más multitudinarios, y que son financiados por la Xunta de Galicia.