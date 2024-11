Confirman que el asesinato de una mujer en Baiona fue un crimen de violencia machista

La muerte de una mujer de 36 años durante la madrugada del pasado viernes en Baiona (Pontevedra) ha sido confirmada como un asesinato por violencia machista, según la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra.



La expareja de la víctima, un hombre de 38 años y, en principio, la última persona que la vio con vida antes de llamar al 061, continúa siendo el principal sospechoso, sobre todo porque el cuerpo de la mujer apareció en la puerta de su casa.



Ella se encontraba registrada en el sistema Viogén con riesgo medio y el hombre tiene en vigor una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo el pasado 30 de abril, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su expareja.



De momento, la Guardia Civil no ha podido dar con este hombre, que ya no estaba en el lugar de los hechos cuando llegaron los agentes, poco después de las cinco de la madrugada del pasado viernes y que antes de fugarse llegó a decir que él no se iba a comer ese "marrón".



El instituto armado ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y de las autoridades policiales portuguesas.



Este lunes se cumple el último día de luto de los tres decretados por el Ayuntamiento de Baiona, donde ayer se guardó un minuto de silencio, lo que se ha repetido hoy.



El subdelegado, Abel Losada, participará a las 13:30 en el minuto de silencio convocado en la sede de la Subdelegación para expresar repulsa ante este asesinato.



La autopsia realizada a la mujer confirmó que la causa del fallecimiento se debe a los golpes que presentaba en la cabeza.



El Juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo es el encargado de la investigación del homicidio, el asesinato machista número 32 en lo que va de año.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.